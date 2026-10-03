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Eklat vor Israel-Spiel
PK mit Irland-Trainer nach provokativen Fragen abgebrochen

Vor dem Rückspiel zwischen Irland und Israel ist die Pressekonferenz nach provokativen Fragen israelischer Journalisten abgebrochen worden. Die Partie findet aus Sicherheitsgründen in Serbien statt.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Irland-Trainer Heimir Hallgrimsson wurde an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Israel in Bedrängnis gebracht.
Foto: Darko Vojinovic
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Bereits vor dem Hinspiel zwischen Irland und Israel gab es zig Schlagzeilen über das Verhalten der Spieler Irlands. So boykottierte zum Beispiel Goalie Gavin Bazunu das Spiel aufgrund des israelischen Verhaltens im Gazastreifen als Reaktion auf den Anschlag der Hamas.

Vor dem Rückspiel gabs eine neue Eskalationsstufe. An der Pressekonferenz wurde der irische Trainer Heimir Hallgrimsson von israelischen Journalisten um eine Einschätzung des mutmasslichen Anschlags am Mittwoch auf ein Flydubai-Flugzeug mit Ziel in Israel gebeten.

So lautete eine Frage: «Was sagen Sie zu den Menschen, die Sie unterstützen? Ihre Ideologie basiert auf Mord.» Weiter ergänzte der Journalist: «Allein diese Woche hat einer von ihnen versucht, 170 israelische Passagiere zu töten, darunter 27 unschuldige Kinder und Tausende weitere.» Der Pressechef liess diese Fragen nicht zu. Trotzdem fragte ein weiterer Medienschaffender: «Ihre Spieler nennen unsere Spieler während des Spiels Affen...» Noch während der Frage wurde dem Journalisten das Mikrofon weggenommen und die Pressekonferenz kurzerhand abgebrochen.

Gespielt wird die Partie übrigens in Serbien, da aufgrund von Sicherheitsbedenken das Spiel in Irland nicht durchgeführt werden kann. Im Hinspiel gabs ein 3:0 für die Iren, die derzeit auf Rang drei in ihrer Gruppe liegen – mit drei Punkten Vorsprung auf Gegner Israel.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
2
7
2
Belgien
Belgien
3
4
6
3
Italien
Italien
3
1
4
4
Türkei
Türkei
3
-7
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
2
7
2
Niederlande
Niederlande
3
1
5
3
Deutschland
Deutschland
3
1
4
4
Serbien
Serbien
3
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2:0
3
6
9
2
England
England
3
8
6
3
Kroatien
Kroatien
3
-9
3
4
Tschechien
Tschechien
0:2
3
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
4
9
2
Dänemark
Dänemark
3
-1
3
3
Norwegen
Norwegen
3
-1
3
4
Wales
Wales
3
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2:1
3
7
9
2
Slowenien
Slowenien
1:2
3
1
4
3
Schottland
Schottland
1:0
3
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
0:1
3
-6
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
3
4
7
2
Ukraine
Ukraine
3
-2
4
3
Ungarn
Ungarn
3
0
4
4
Georgien
Georgien
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
3
4
7
2
Kosovo
Kosovo
3
-1
4
3
Irland
Irland
3
2
4
4
Israel
Israel
3
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
3
7
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
2
5
3
Polen
Polen
3
4
4
4
Rumänien
Rumänien
3
-9
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
3
8
7
2
Albanien
Albanien
3
4
6
3
Belarus
Belarus
3
2
4
4
San Marino
San Marino
3
-14
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
3
3
9
2
Zypern
Zypern
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-1
3
4
Lettland
Lettland
3
-3
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
3
3
7
2
Moldawien
Moldawien
3
-1
4
3
Färöer
Färöer
3
0
3
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
3
6
7
2
Estland
Estland
3
1
5
3
Luxemburg
Luxemburg
3
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
2
1
4
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
0
2
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
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Irland
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Israel
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