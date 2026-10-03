PK mit Irland-Trainer nach provokativen Fragen abgebrochen

Vor dem Rückspiel zwischen Irland und Israel ist die Pressekonferenz nach provokativen Fragen israelischer Journalisten abgebrochen worden. Die Partie findet aus Sicherheitsgründen in Serbien statt.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Bereits vor dem Hinspiel zwischen Irland und Israel gab es zig Schlagzeilen über das Verhalten der Spieler Irlands. So boykottierte zum Beispiel Goalie Gavin Bazunu das Spiel aufgrund des israelischen Verhaltens im Gazastreifen als Reaktion auf den Anschlag der Hamas.

Vor dem Rückspiel gabs eine neue Eskalationsstufe. An der Pressekonferenz wurde der irische Trainer Heimir Hallgrimsson von israelischen Journalisten um eine Einschätzung des mutmasslichen Anschlags am Mittwoch auf ein Flydubai-Flugzeug mit Ziel in Israel gebeten.

So lautete eine Frage: «Was sagen Sie zu den Menschen, die Sie unterstützen? Ihre Ideologie basiert auf Mord.» Weiter ergänzte der Journalist: «Allein diese Woche hat einer von ihnen versucht, 170 israelische Passagiere zu töten, darunter 27 unschuldige Kinder und Tausende weitere.» Der Pressechef liess diese Fragen nicht zu. Trotzdem fragte ein weiterer Medienschaffender: «Ihre Spieler nennen unsere Spieler während des Spiels Affen...» Noch während der Frage wurde dem Journalisten das Mikrofon weggenommen und die Pressekonferenz kurzerhand abgebrochen.

Gespielt wird die Partie übrigens in Serbien, da aufgrund von Sicherheitsbedenken das Spiel in Irland nicht durchgeführt werden kann. Im Hinspiel gabs ein 3:0 für die Iren, die derzeit auf Rang drei in ihrer Gruppe liegen – mit drei Punkten Vorsprung auf Gegner Israel.