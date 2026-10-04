Die Nations-League-Partie Irland gegen Israel wird zum Geisterspiel auf neutralem Terrain. Dafür gibt es triftige Gründe.

Patrick Mäder Autor Blick Sport

Irland, einer der grössten Kritiker des Vorgehens Israels im Gazastreifen, kann die Sicherheit des Spiels gegen Israel heute nicht gewährleisten. Zu aufgeladen ist die Stimmung im Land. So wird das eigentliche Heimspiel der Iren zum Auswärtsspiel auf neutralem Terrain – in Backa Topola sind am Sonntagabend keine Zuschauer zugelassen.

Dass das Spiel nach Serbien verlegt wurde, ist kein Zufall. Gesucht wurde ein Land, das Israel wohlgesinnt ist. Serbien ist so eines. Präsident Aleksandar Vučić und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sind freundschaftlich verbunden, das gilt auch für die beiden Länder.

Irland ist EM-Co-Gastgeber

Schon das Hinspiel am vergangenen Sonntag, auf dem Papier Israels Heimspiel, wurde verlegt. Das Spiel fand in Debrecen in Ungarn statt. Auch dort spielten freundschaftliche Beziehungen eine Rolle. Netanjahu war zu Zeiten Viktor Orbans als Ministerpräsident ein gern gesehener Gast in Ungarn, obwohl es vom Internationalen Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Netanjahu gibt wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen. Netanjahu nannte Orban «meinen lieben Freund» und «einen wahren Freund Israels». Orban wiederum nannte den Haftbefehl gegen seinen Freund «dreist» und «politisch».

So wurde Ungarn seit den Kriegswirren im Nahen Osten zur zweiten Heimat des israelischen Fussball-Teams und das ist bis heute so. Auch die Schweizer Frauen-Nati spielt das Hinspiel in der ersten WM-Playoff-Runde gegen Israel am kommenden 9. Oktober im nordungarischen Mezökövesd. Wie schon die Männer, die ihr EM-Quali-Spiel gegen Israel 2023 ebenfalls in Ungarn gespielt haben (1:1) – in Felscut, der Heimat von Viktor Orban.

Proteste der irischen Spieler

Das Nations-League-Hinspiel am letzten Sonntag wurde überschattet von politischer Symbolik. Die irischen Spieler senkten ihre Köpfe, während die israelische Hymne gespielt wurde. Zudem trugen sie schwarze Armbinden. Ihren Gegenspielern verweigerten sie den üblichen Handschlag. Auch Trikots wurden nach dem Spiel nicht getauscht. Das wird heute nicht anders aussehen. Beide Teams werden froh sein, wenn dieses brisante Duell vorbei ist.

Das Problem wird dadurch aber nicht gelöst sein. Irland ist an der EM 2028 Co-Gastgeber und müsste dann eigentlich alle Länder, die sich für die Endrunde qualifizieren, als Gäste willkommen heissen, möglicherweise auch Israel.

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