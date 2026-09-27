Das Spiel zwischen Israel und Irland sorgt abseits des Sportlichen für Schlagzeilen. Die Iren halten bei der israelischen Hymne den Kopf gesenkt und verweigern den Handshake. Von den Israel-Fans kommen mutmasslich rassistische Laute gegen einen irischen Spieler.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Sportlich ist das Nations-League-Spiel zwischen Israel und Irland schnell erklärt. Die Iren gehen bereits in der 25. Minute mit 3:0 in Führung, danach passiert nur noch wenig. Irland holt die ersten Punkte im zweiten Gruppenspiel, Israel bleibt bei null Zählern.

Für Schlagzeilen sorgt vor allem das Geschehen abseits des Fussballs – wie schon im Vorfeld der Partie. Während im Exil-Stadion im ungarischen Debrecen die israelische Hymne gespielt wird, neigen sämtliche irischen Akteure den Kopf in Richtung Boden. Den üblichen Handshake vor dem Anpfiff lassen die Iren demonstrativ aus. Zudem tragen alle Spieler ein schwarzes Trauerarmband. Jack Moylan (25) küsst beim Jubel über sein 3:0 die Armbinde und das Irland-Wappen.

Des Weiteren sind affenlautähnliche Geräusche aus dem Israel-Fanblock zu hören, als Adam Idah (25), der Sohn einer irischen Mutter und eines nigerianischen Vaters, vor dem Sektor den Ball ins Aus spielt.

Goalie boykottiert das Spiel

In den Tagen vor dem Spiel äusserten sich irische Spieler und der Trainer kritisch über Israels Rolle im Gaza-Krieg. «Ich denke nicht, dass die Partie stattfinden sollte, aber sie findet statt», sagte zum Beispiel Jason Knight (25) nach der 0:1-Niederlage gegen den Kosovo am Donnerstag.

Der Mittelfeldspieler wird im Spiel in der 69. Minute eingewechselt. Medienberichten zufolge überlegten sich aber mehrere Spieler, die Partie zu boykottieren. In die Tat umgesetzt hat dies aber nur Ersatzgoalie Gavin Bazunu (24). Aufgrund seiner Abwesenheit musste Irland notgedrungen QPR-Verteidiger Jimmy Dunne (28) als Goalie aufs Matchblatt schreiben.

Auch Coach Heimir Hallgrimsson (59) äusserte sich im Vorfeld kritisch. «Wir spielen nicht mit dem Genozid. Wir spielen gegen den Genozid. Und wir spielen gegen Israel, nicht mit Israel», erklärte der Isländer an einer Pressekonferenz und löste heftige Reaktionen des israelischen Verbands und als Folge dessen sogar des irischen Regierungschefs aus.

Irland-Heimspiel ins Exil verlegt

In Irland wurden seit der Gruppenauslosung immer mehr Forderungen nach einem Boykott laut. Das Team (in einer internen Abstimmung) und der Verband entschieden sich jedoch, die Spiele auszutragen. Es hätte Forfaitniederlagen und womöglich den Abstieg in die C-Liga bedeutet.

Wegen Sicherheitsbedenken hat Irland jedoch entschieden, dass das Heimspiel am 4. Oktober im serbischen Backa Topola unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.

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