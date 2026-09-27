Irlands Torhüter Gavin Bazunu boykottiert das Nations-League-Spiel gegen Israel. Auf Instagram nennt der 24-Jährige seine moralischen Prinzipien als Grund. Schon im Vorfeld der Aktion gab es Wirbel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Irlands Goalie Gavin Bazunu boykottiert Nations-League-Spiel gegen Israel wegen Gaza-Konflikt

Spiele finden in Debrecen und Serbien ohne irische Fans statt

Irische Spieler tragen schwarze Armbinden, gedenken Opfern des Konflikts

Pascal Keusch Redaktor Sport

Irlands Nationalgoalie Gavin Bazunu (24) weigert sich, im Nations-League-Spiel gegen Israel zu spielen. Das gibt der Torhüter des englischen Zweitligisten Bolton Wanderers in einem Statement auf Instagram bekannt. «Ich bin ein tiefgläubiger Mann und bemühe mich nach Kräften, ein Mensch mit Charakter und Prinzipien zu sein; daher halte ich es für falsch, an den bevorstehenden Begegnungen mit Israel teilzunehmen.»

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Hintergrund seiner Entscheidung ist die Rolle Israels im Gaza-Konflikt. Sein Entschluss beruhe auf seiner «persönlichen Überzeugung, dass die Tötung unschuldiger Menschen falsch ist». Zugleich bekräftigt Bazunu: «Es ist wichtig, festzuhalten, dass sich meine Haltung nicht gegen das israelische Volk oder die jüdische Gemeinschaft richtet, sondern gegen die Gräueltaten in der Region.»

Interne Abstimmung zur Austragung

Schon im Vorfeld des Spiels gab es Diskussionen. Aussagen des Trainers sorgten für Wirbel, mehrere Spieler riefen zum Boykott auf. Schliesslich wurde nach einer internen Abstimmung entschieden, die Partie auszutragen. Allerdings finden beide Begegnungen auf neutralem Boden statt. Das Hinspiel steigt am Sonntagabend im ungarischen Debrecen, das Rückspiel am 4. Oktober in Serbien. Beide Partien finden ohne irische Fans statt.

Laut Irlands Verbandschef David Courell wollen die irischen Spieler bei der Partie schwarze Armbinden tragen, «um all derer zu gedenken, die in diesem Konflikt ihr Leben verloren haben». Zudem «wird es Teile der Zeremonie vor dem Spiel geben, an denen sie nicht teilnehmen werden», kündigt Courell an.