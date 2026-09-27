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Nach Pleite gegen Nordirland
Georgiens Nationaltrainer Sagnol muss gehen

Willy Sagnol ist nicht mehr Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Mit dem Team um Khvicha Kvaratskhelia hat der Franzose Historisches erreicht.
Publiziert: 09:14 Uhr
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Willy Sagnol (l.) hat mit Georgien Historisches geschafft.
Foto: imago/Beautiful Sports
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Der ehemalige Bayern-Profi Willy Sagnol (49) muss als Georgien-Trainer gehen. Das gibt der Verband am Samstag nach der Niederlage gegen Nordirland (0:1) bekannt.

Der Franzose hatte Georgien 2021 übernommen und zu historischen Erfolgen geführt. 2024 nahm das Team um Superstar Khvicha Kvaratskhelia (25) erstmals an einem grossen Turnier teil: an der EM in Deutschland. Dort schaffte man dank einem sensationellen Sieg gegen Portugal sogar den Sprung in den Achtelfinal. Nun endet Sagnols Amtszeit in Georgien.

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In seiner Mitteilung schreibt der Verband: «Vielen Dank, Willy Sagnol, für jede Minute, die du mit der georgischen Nationalmannschaft verbracht hast, und für die Emotionen, die wir auf dieser historischen Reise gemeinsam erlebt haben.»

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