Georgiens Nationaltrainer Sagnol muss gehen

Willy Sagnol ist nicht mehr Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Mit dem Team um Khvicha Kvaratskhelia hat der Franzose Historisches erreicht.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der ehemalige Bayern-Profi Willy Sagnol (49) muss als Georgien-Trainer gehen. Das gibt der Verband am Samstag nach der Niederlage gegen Nordirland (0:1) bekannt.

Der Franzose hatte Georgien 2021 übernommen und zu historischen Erfolgen geführt. 2024 nahm das Team um Superstar Khvicha Kvaratskhelia (25) erstmals an einem grossen Turnier teil: an der EM in Deutschland. Dort schaffte man dank einem sensationellen Sieg gegen Portugal sogar den Sprung in den Achtelfinal. Nun endet Sagnols Amtszeit in Georgien.

In seiner Mitteilung schreibt der Verband: «Vielen Dank, Willy Sagnol, für jede Minute, die du mit der georgischen Nationalmannschaft verbracht hast, und für die Emotionen, die wir auf dieser historischen Reise gemeinsam erlebt haben.»