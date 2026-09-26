Die Nati siegt ohne Granit Xhaka gegen Nordmazedonien, doch die Fans vermissen ihren Captain. In Skopje rufen sie seinen Namen – und sie zeigen eine «Free Xhaka»-Fahne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati ohne Captain Xhaka besiegt Nordmazedonien 2026 in der Nations League

Fans singen «Granit Xhaka!» und zeigen «Free Xhaka»-Fahne

Xhaka fehlt auch in den drei weiteren Nations-League-Spielen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Nach dem Covid-Skandal rund um Granit Xhaka muss die Nati die kommenden drei Partien in der Nations League ohne ihren Captain absolvieren.

Fällt die Nati ohne ihren Leader auseinander? Nein. Am Samstag zeigt die Schweiz gegen Nordmazedonien eine starke Leistung, sie gewinnt 3:0. Xhaka-Ersatz Ardon Jashari hat im Mittelfeld alles im Griff.

Und doch wird Xhaka vermisst. Nicht nur von seinen Teamkollegen. «Über Granit müssen wir nicht sprechen. Ihn kann man nicht ersetzen. Wir hoffen, dass Granit schnell zurückkommt und sich das regelt», sagt Remo Freuler nach dem Sieg gegenüber SRF.

Auch auf den Rängen zeigen die Nati-Fans, dass sie an ihren Captain denken. Kurz nach Anpfiff in Skopje stimmen sie Gesänge an: «Granit Xhaka! Granit Xhaka!», schallt es aus der Fankurve. Diese Gesänge sind auch schon in der ersten Hälfte zu hören.

Und dann taucht da noch eine Fahne auf. «Free Xhaka» – steht da drauf. Auch wenn der Nati-Captain nicht vor Ort ist – präsent ist er allemal.