Granit Xhaka steht derzeit im Fokus der Behörden. Der Nati-Captain soll sich gefälschte Corona-Zertifikate besorgt haben. Nach der Partie gegen Sunderland sprach Xhaka ein erstes mal über das Thema.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Brisant waren die Blick-Recherchen, die ergeben haben, dass die Luzerner Staatsanwaltschaft gegen Nati-Captain Granit Xhaka ermittelt. Der Verdacht: Der 33-Jährige soll sich gefälschte Corona-Zertifikate besorgt haben. Anfang Oktober soll er dazu befragt werden. Während das Thema für grossen Wirbel sorgt, wird weiterhin Fussball gespielt. Sunderland verlor trotz eines Hattricks von Brian Brobbey mit 3:5 gegen Manchester City – Xhaka spielte im Mittelfeld durch, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern.

Nach dem Spiel äusserte sich der Nati-Captain ein erstes Mal zu den Vorwürfen – wenn auch nur knapp. Gegenüber der «NZZ» sagt er: «Dazu gibt es keinen Kommentar. Ich habe heute Fussball gespielt. Und das zählt für mich momentan.» Die Zeitung hakt bei Xhaka nach, ob ihn das Thema beeinträchtige. «Überhaupt nicht, ich hatte schon schlimmere Sachen», antwortet Xhaka.

Auch sein Trainer Régis Le Bris wollte sich auf Frage der NZZ nicht dazu äussern, da es nicht sein Bereich sei. «Mein Bereich ist Fussball. Und was Fussball angeht, ist er sehr gut», so Le Bris. Jetzt steht erst einmal die Nati-Pause an. Am Montag trifft sich das Team von Murat Yakin im türkischen Belek für ein Trainingslager vor den Nations-League-Partien. Am Montagnachmittag beantwortet Nati-Direktor Pierluigi Tami an einer Pressekonferenz die Fragen der anwesenden Journalisten – das Thema wird definitiv für viel Gesprächsstoff sorgen. Blick berichtet live vor Ort. Start für die Konferenz ist um 15.30 Uhr.

Für Xhaka gilt die Unschuldsvermutung.