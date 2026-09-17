Kosovos ehemaliger Präsident Hashim Thaçi ist verurteilt worden. Die Kritik daran ist laut. Prominente Persönlichkeiten solidarisieren sich mit ihm. Darunter die Fussball-Brüder Xhaka.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Kosovo-Präsident Hashim Thaçi ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden

Granit und Taulant Xhaka solidarisieren sich auf Social Media mit ihm

Papa Ragip Xhaka gehört der gleichen Partei an wie Thaçi

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Mittwoch ist vor dem Kosovo-Sondertribunal in Den Haag (Ho) das Urteil im Verfahren gegen den früheren kosovarischen Präsidenten Hashim Thaçi (58) gefallen. Ihm und drei Mitangeklagten wurden unter anderem die Kriegsverbrechen Mord, Folter und Entführungen vorgeworfen. Thaçi soll diese Taten in seiner Funktion als oberster Befehlshaber der ethnisch-albanischen Befreiungsarmee des Kosovo (UÇK) begangen haben. Er wurde zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt.

1:09 Mit stoischer Miene: Hier wird das Urteil gegen Kosovos Ex-Präsident verlesen

Die UÇK kämpfte Ende der 1990er-Jahre für die Unabhängigkeit des vorwiegend von Albanern bewohnten Kosovo von Serbien. Es gelang ihr, die Nato zum Eingreifen zu bewegen. In der Folge wurde Serbien im Rahmen der «Operation Allied Force» bombardiert. 2008 erklärte sich der Kosovo dann formal unabhängig.

Thaçi war während des Kampfes ein führender politischer Vertreter in der UÇK. Von 1994 bis 1998 erhielt der spätere Kosovo-Präsident (2016 bis 2020) politisches Asyl in der Schweiz und studierte an der Universität Zürich. Danach kehrte er in den Kosovo zurück.

Dort sorgt das Urteil für heftige Kritik. In der Hauptstadt Pristina verfolgten Tausende den Prozess auf Grossbildschirmen. Nach der Verkündung gab es neben Buhrufen auch Sprechchöre für Thaçi. Und in Den Haag versammeln sich vor dem Gerichtsgebäude seine Unterstützer mit UÇK-Flaggen. Prominente wie die Sängerin Dua Lipa (31) solidarisieren sich mit Thaçi.

Xhaka-Brüder äussern sich auf Instagram

Auch Nati-Captain Granit Xhaka (33) und sein älterer Bruder Taulant Xhaka (35) äussern sich zum Urteil. Und solidarisieren sich auf Social Media ebenfalls mit Thaçi. «Sie haben für ihr Land und die Freiheit ihres Vaterlands gekämpft», teilt etwa Granit Xhaka in seiner Instagram-Story. Gleich mehrere von diesen gibts auf dem Profil von Taulant Xhaka. «Unglaublich!» oder «Vergesst die Geschichte nicht!» ist dort zu lesen. Gleichzeitig gibt er ein Versprechen ab: «Wir sind immer mit euch.»

Diese Aussagen kommen wohl nicht von ungefähr. Papa Ragip Xhaka (63) ist Mitglied der Demokratischen Partei des Kosovo (PDK). Für diese kandidierte er im Februar 2025 für das kosovarische Parlament. Es ist die Partei, der auch Thaçi angehört. Er war von 2000 bis 2016 Vorsitzender der PDK.