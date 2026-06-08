Regierungspartei gewinnt Wahlen im Kosovo

Die Regierungspartei Vetevendosje von Albin Kurti gewinnt die Parlamentswahl im Kosovo mit 43 Prozent der Stimmen. Eine absolute Mehrheit bleibt aus, Koalitionspartner werden nötig. Die Wahl soll politische Stabilität im EU-anwärter-Land sichern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vetevendosje gewinnt Kosovo-Wahl mit 43 Prozent der Stimmen in Pristina

Absolute Mehrheit fehlt, Partei auf Koalitionspartner für Regierung angewiesen

Stimmenanteil sinkt von 51 Prozent im Dezember 2025 auf 43 Prozent

Mattia Jutzeler Redaktor News

Erfolg für Ministerpräsident Albin Kurti. Bei der Parlamentswahl im Kosovo zeichnet sich ein Sieg der Regierungspartei Vetevendosje ab. Nach Auszählung von über 97 Prozent aller Wahllokale kam die linke Partei auf gut 43 Prozent der Stimmen, wie die staatliche Wahlkommission in der Hauptstadt Pristina mitteilte. Die Stimmen der kosovarischen Auslandswähler sind in diesem Ergebnis jedoch noch nicht enthalten, wie SRF berichtet.

Eine absolute Mehrheit scheint für Vetevendosje jedoch unrealistisch zu sein. Die Partei wäre deshalb weiter auf Koalitionspartner angewiesen, um eine neue Regierung zu bilden. Für die Wahl eines Präsidenten ist im Kosovo ausserdem eine Zweidrittelmehrheit nötig, weshalb Vetevendosje wohl einen Kompromiss mit der Opposition eingehen muss.

Wahl soll Stabilität bringen

Es war die dritte Parlamentswahl im Kosovo in den letzten 18 Monaten. Das Ergebnis von Vetevendosje hat sich im Vergleich zum letzten Volksentscheid verschlechtert. Die Linkspartei holte im Dezember 2025 noch gut 51 Prozent der Stimmen. Im April wurde das Parlament jedoch aufgelöst, nachdem sich die Parteien nicht auf einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten einigen konnten.

Dabei wäre eine stabile Regierung im Kosovo bitter nötig. Das kleine Land auf dem Balkan strebt eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union an. Abgeordnete hatten die Politiker im Kosovo wiederholt aufgefordert, stabile Institutionen zu schaffen. Dadurch sollen die für eine Mitgliedschaft notwendigen Reformen umgesetzt werden, heisst es im SRF-Bericht weiter.