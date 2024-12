Der Vater von Granit und Taulant Xhaka geht in die Politik. Er kandidiert für das kosovarische Parlament. Für den Listenplatz hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Vater Xhaka geht in die Politik

1/5 Ragip Xhaka, der Vater von Granit und Taulant Xhaka, geht in die Politik. Foto: TOTO MARTI

Carlo Steiner Redaktor Sport

Ragip Xhaka geht in die Politik. Der Vater von Granit und Taulant Xhaka kandidiert bei den kosovarischen Parlamentswahlen am 9. Februar.

Weil seine beiden Söhne bei Leverkusen und Basel mit dieser Nummer auf dem Rücken auflaufen, hat sich Ragip für Platz 34 auf der Liste der PDK entschieden, wie aus einem Interview mit der Zeitung «Klan Kosova» hervorgeht.

Die Nummer 34 habe der Familie schon immer Glück gebracht, erklärt er. Ausgewählt haben seine Söhne die Rückennummer, weil sie in Basel immer mit dem 34er-Bus ins FCB-Nachwuchstraining fuhren. Einzig in ihrer gemeinsamen Zeit in Basel musste Taulant auf die Nummer 16 ausweichen.

Wahlkampfvideo mit Granit

«Da ich sie während ihrer Karrieren stets unterstützt habe, werden sie mich auch auf meiner politischen Reise unterstützen», ist sich Xhaka sicher. Er wolle die Politik als Bindeglied zwischen der Schweiz und dem Kosovo vorantreiben und sich für den Sport einsetzen. Ragip ist seit Jahren Vorsitzender der Schweizer Zweigstelle seiner Partei.

Weil sich Granit kürzlich mit Bedri Hamza, dem PDK-Kandidaten für das Amt des Premierministers getroffen hat, kam die Frage nach einem politischen Engagement des Nati-Captains auf. Vater Ragip dementierte dies und gab zu verstehen, dass sich sein berühmtester Sohn von der Politik fernhalten werde.

Im Werbe-Video für die bevorstehenden Wahlen lobt der Spitzenkandidat Granit Xhaka und nennt ihn ein Vorbild für die Jugend. «Lasst uns etwas für den Kosovo tun», sagt Granit.

Wahlchancen intakt

«Partia Demokratike e Kosoves» lässt sich als «Demokratische Partei des Kosovo» auf Deutsch übersetzten. Die aktuell zweitgrösste Partei des Landes (Wähleranteil 2021: 17%, 19 von 120 Sitzen) gilt als Mitte-rechts-Partei und ist Mitglied der «Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa». Von der Staatsgründung 2008 bis 2014 stellte sie mit Hashim Thaci den ersten Premierminister der Geschichte.

Dass sich die PDK das wichtigste politische Amt mit der Unterstützung der Xhakas zurückholen werden, darf bezweifelt werden. Umfragen sehen die Partei von Amtsinhaber Albin Kurti, die 2021 knapp über 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, erneut klar vorne. Für den Sprung ins Parlament müsste Ragip Xhaka – basierend auf den aktuellen Wählerstärken – unter die besten 19 seiner Partei gewählt werden.