Im Frühjahr 2020 erreicht Corona endgültig auch den Profi-Fussball. Zwei Jahre und zwei positive Covid-Tests später lässt sich Nati-Captain Granit Xhaka impfen. Angeblich. Denn nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Die Chronologie der Ereignisse.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Granit Xhaka wird verdächtigt, ein gefälschtes Covid-Zertifikat erworben zu haben

Polizei-Razzia bei Ärztin, die gefälschte Impfzertifikate ausgestellt haben soll

33-jähriger Nati-Captain wird im Oktober von Behörden einvernommen

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

März 2020: Unterbruch der Saison

Die Pandemie erreicht den Fussball so richtig: Die Premier-League-Saison wird wegen Corona unterbrochen. Am 7. März spielt Arsenal noch gegen West Ham (1:0), Xhaka spielt durch. Die Gunners tingeln im Mittelfeld herum. Die Saison wird im Sommer zwar noch zu Ende gespielt, Arsenal wird schliesslich Achter.

Sommer 2020: EM verschoben

Die Schweizer Nati und Leithammel Granit Xhaka sollten eigentlich in jenem Sommer bei der EM antreten. Wegen der Corona-Pandemie wird die Endrunde aber verschoben.

Sommer 2021: Euro wird nachgeholt

Trotz erneut steigender Infektionszahlen und der sich ausbreitenden Delta-Variante wird die Euro 2020 im Sommer 2021 nachgeholt. Für die Reisen zu den Spielen in den unterschiedlichsten Austragungsländern in Europa gelten zu diesem Zeitpunkt Quarantänepflicht sowie Test-Obligatorien. Für die Nati endet das Turnier im Viertelfinal gegen Spanien nach Penaltyschiessen. Xhaka verpasst das K.o.-Spiel wegen einer Sperre.

August 2021: Nati-Absage für Impf-Kampagne

Um vor allem Junge und Menschen mit Migrationshintergrund mit der Impf-Kampagne anzusprechen, will das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit der Nati zusammenspannen. Eine gemeinsame Aktion mit Xhaka, Sommer & Co. kommt aber nicht zustande. Die SFV-Begründung: «Kampagnen mit der Nationalmannschaft sind exklusiv unseren Sponsoringpartnern vorbehalten.»

Anfang September 2021: Xhakas positiver Test

Granit Xhaka wird im Rahmen des Nati-Zusammenzugs am 1. September in Basel positiv auf das Coronavirus getestet. Der Verlauf ist mild, trotzdem muss der Spieler in Quarantäne. Xhaka verpasst den Testmatch gegen Griechenland sowie die darauf folgenden WM-Qualispiele.

Versuch der Impfpflicht in der Premier League

Per 1. Oktober 2021 will die Premier League ursprünglich die Impfpflicht einführen. Die Skepsis mitunter bei vielen Profis ist aber gross, weshalb das Vorhaben nicht konsequent durchgesetzt wird.

Januar 2022: Xhaka erneut Corona-positiv

Statt mit Arsenal im FA-Cup-Spiel gegen Nottingham Forest auflaufen zu können, muss Granit Xhaka am 9. Januar erneut pausieren. Zum zweiten Mal fällt bei ihm ein Corona-Test positiv aus.

Gemäss Dokumenten lässt sich Xhaka impfen

Zwei Wochen nach dem positiven Test lässt sich Granit Xhaka am 25. Januar gegen Corona impfen. Das zumindest soll so aus den Dokumenten der behandelnden Ärztin hervorgehen. Im März sagt Xhaka im Interview mit «20 Minuten» zu dem Thema: «Ja, ich bin geimpft, damit ihr nichts mehr zum Schreiben habt.» Die zweite Impfung soll sich Xhaka am 11. November 2022 verabreicht haben lassen.

Polizei-Razzia bei Ärztin

Im Jahr darauf findet bei der Ärztin, die unter anderem auch Granit Xhaka die Corona-Impfung verabreicht haben soll, eine Razzia statt. Die Rede ist von diversen Patienten, die gefälschte Impf-Zertifikate ausgestellt bekommen haben sollen.

Nun, rund drei Jahre später, kommt auf den Nati-Captain ein weiteres Corona-Kapitel hinzu. Denn wie Blick-Recherchen zeigen, wird auch gegen den 33-Jährigen ermittelt. Anfang Oktober ist in diesem Zusammenhang eine Einvernahme angesetzt.