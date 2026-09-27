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Nach schwierigen Tagen
Nati-Coach Yakin lässt sich nicht auf Spekulationen ein

Die Nati lässt sich von den Corona-Diskussionen der letzten Tage nicht aus dem Konzept bringen und siegt in Skopje gegen Nordmazedonien zum Auftakt der Nations League 3:0. Auch Murat Yakin ist froh, dass er das Thema – zumindest vorübergehend – auf die Seite legen kann.
Publiziert: 10:45 Uhr
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Murat Yakin kann nach dem 3:0 in Nordmazedonien zumindest vorübergehend aufatmen.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Murat Yakin erlebt turbulente Tage mit Rücktritten und Skandalen in der Nati
  • Xhaka und Embolo fehlen wegen gefälschter Covid-Dokumente und SFV-Entscheidungen
  • Ohne Xhaka und Embolo fehlen der Nati über 240 Länderspiel-Einsätze
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Murat Yakin (52) hat keine einfachen Tage hinter sich. Noch vor der Kaderbekanntgabe vor zehn Tagen gibt Noah Okafor seinen Rücktritt bekannt und bekräftigt, dass er unter Yakin nie mehr für die Nati spielen werde. Doch das ist erst der Anfang.

Denn danach kommt es knüppeldick für den Nati-Trainer: Anfang Woche gibt sein Captain Granit Xhaka zu, dass er 2022 gefälschte Covid-Impfzertifikate erworben hatte, worauf er nach Rücksprache mit der SFV-Führung seinen Rückzug für diesen Zusammenzug bekannt gibt.

Am Freitag folgt der nächste Hammer: Auch Breel Embolo steht Yakin in diesem nun noch drei Spiele dauernden Zusammenzug nicht zur Verfügung. Dies haben die Verbandsbosse am Freitag entgegen dem Willen Yakins entschieden, nachdem öffentlich geworden war, dass Embolo für eine ebenfalls aus der Pandemie stammende und seit langem bekannte Verfehlung mit gefälschten Testzertifikaten 2025 mit einer bedingten Geldstrafe gebüsst worden war.

Keine negative Auswirkung auf die Leistung

Zumindest vor und während des Spiels gegen Nordmazedonien lassen sich sowohl Yakin als auch die Mannschaft, die einen souveränen Auftritt hinlegt, von den Corona-Diskussionen der vergangenen Tage nichts anmerken. Das sei das Ziel gewesen, so Yakin. «Wir konnten in Ruhe arbeiten.» Sie hätten die Nebengeräusche akzeptiert und die richtigen Entscheide getroffen, auch wenn diese schwierig zu akzeptieren gewesen seien. «Es tut mir leid für die Spieler, aber solche Fälle passieren.» Yakin tönte viel versöhnlicher als noch am Freitag, als er deutlich gemacht hatte, dass nicht er entschieden habe, dass Embolo nicht einrücken darf.

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Die Schweiz jubelt über den geglückten Nations-League-Auftakt gegen Nordmazedonien.
Foto: Toto Marti

Auch dank des erfolgreichen Auftakts und der guten Leistung ist das Thema vom Tisch. Zumindest vorläufig. Doch spätestens wenn der Zusammenzug beendet ist und im Fall Xhaka juristisch alles auf dem Tisch liegt, wird der Fall auch innerhalb des Verbands neu verhandelt werden. Und auch jener von Embolo, der sich in seiner Karriere schon den einen oder anderen Fehltritt geleistet hat.

Yakin lässt sich nicht auf Spekulationen ein

Hat der Nati-Trainer keine Angst, dass sogar noch mehr an die Öffentlichkeit kommt, was die Nati aus der Balance bringen könnte? «Es ist ein heikles und schwieriges Thema», so Yakin. Aber es sei alles spekulativ, weswegen er nur etwas zu dem sagen könne, was er zum jetzigen Zeitpunkt wisse. «Alles andere kann ich nicht kommentieren.»

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Er ist omnipräsent
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Viel eher will sich der Nati-Trainer auf die nächste sportliche Aufgabe konzentrieren, schliesslich wartet am Dienstag mit Schottland im Hampden Park ein wesentlich härterer Gegner auf die Nati als am Samstag. «Wir sind gefordert und müssen konzentriert arbeiten», so der Nati-Trainer. Und da er mit Xhaka und Embolo auf die Erfahrung von mehr als 240 Länderspielen verzichten muss – umso mehr.

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UEFA Nations League 26/27, League A, Group 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1
2
3
2
Frankreich
Frankreich
1
1
3
3
Türkei
Türkei
1
-1
0
4
Italien
Italien
1
-2
0
Playoffs
UEFA Nations League 26/27, League A, Group 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
1
1
3
2
Deutschland
Deutschland
1
0
1
2
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Serbien
Serbien
1
-1
0
Playoffs
UEFA Nations League 26/27, League A, Group 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
UEFA Nations League 26/27, League A, Group 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
1
3
2
Portugal
Portugal
1
1
3
3
Dänemark
Dänemark
1
-1
0
4
Wales
Wales
1
-1
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Playoffs
UEFA Nations League 26/27, League B, Group 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
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Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
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Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
UEFA Nations League 26/27, League B, Group 2
Mannschaft
SP
TD
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1
Nordirland
Nordirland
1
1
3
1
Ukraine
Ukraine
1
1
3
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Georgien
Georgien
1
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3
Ungarn
Ungarn
1
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
UEFA Nations League 26/27, League B, Group 3
Mannschaft
SP
TD
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1
Österreich
Österreich
1
2
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Kosovo
Kosovo
1
1
3
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Irland
Irland
1
-1
0
4
Israel
Israel
1
-2
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
UEFA Nations League 26/27, League B, Group 4
Mannschaft
SP
TD
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1
Schweden
Schweden
1
1
3
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Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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1
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Polen
Polen
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0
1
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Rumänien
Rumänien
1
-1
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
UEFA Nations League 26/27, League C, Group 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
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Belarus
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1
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0
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San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
UEFA Nations League 26/27, League C, Group 2
Mannschaft
SP
TD
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1
Armenien
Armenien
1
2
3
2
Montenegro
Montenegro
1
1
3
3
Zypern
Zypern
1
-1
0
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Lettland
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1
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UEFA Nations League 26/27, League C, Group 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
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0
1
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Kasachstan
Kasachstan
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0
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Moldawien
Moldawien
1
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
UEFA Nations League 26/27, League C, Group 4
Mannschaft
SP
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Luxemburg
Luxemburg
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1
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Estland
Estland
1
0
1
2
Island
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1
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Bulgarien
Bulgarien
1
-1
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
UEFA Nations League 26/27, League D, Group 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
0
0
0
3
Andorra
Andorra
1
-1
0
UEFA Nations League 26/27, League D, Group 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
1
2
3
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
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3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
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