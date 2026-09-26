Corona-Skandal in der Schweizer Nati: SFV-Präsident Peter Knäbel spricht von neuen Regeln – doch wie hart sollen die sein?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Granit Xhaka und Breel Embolo wegen gefälschter Covid-Zertifikate in Kritik

SFV prüft neue Leitlinien für Corona-Verstösse und Konsequenzen für Spieler

Embolo und Xhaka: Wichtige Nati-Stars, persönliches Gespräch nach Nati-Pause geplant

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Klar, das Corona-Thema beschäftigt die Nationalmannschaft. Die Fans. Die Chefs. Die Spieler. Erst wird bekannt, dass sich Captain Granit Xhaka (33) ein Covid-Zertifikat gekauft hat, ohne sich impfen zu lassen. Vor dem ersten Nations-League-Spiel gegen Nordmazedonien meldet der Schweizer Fussballverband (SFV) dann, dass auch Breel Embolo (29) nicht zur Nati reisen wird. Hintergrund sind gefälschte Covid-Zertifikate, für die der Nati-Stürmer verurteilt wurde.

So steht SFV-Präsident Peter Knäbel vor Anpfiff in Skopje im Fokus. Gegenüber SRF sagt er: «Alle sind sehr, sehr, sehr sensibilisiert.» Der Fokus sei nach diesen Corona-Vorfällen klar, meint Knäbel. «Es sollen Leitlinien gestaltet werden.» Wie die genau aussehen, dazu kann der SFV-Boss noch nicht viel sagen. Die grosse Frage sei, wo die Grenzen sind. Knäbel: «Wann ist es zu hart, wann ist es zu weich? Ich will keine Covid-Diskussion lostreten. Jede Verurteilung ist nicht zu unterschätzen. Das muss man klar sagen. Wann ist das Fass voll? Nach der Nati-Pause wird das Thema sein.»

SRF-Mann Paddy Kälin stellt dann die Frage, die sich wohl der eine oder andere Nati-Fan in den letzten Tagen gestellt hat: Soll jemand, der verurteilt ist, nie mehr für die Nati aufgeboten werden? Knäbel kann diese Frage nicht abschliessend beantworten. Man müsse hier abwarten, wie man die Leitlinien setzen wird: «Es geht drum: Was sind die möglichen Konsequenzen? Die müssen wir dann festlegen.»

Für ihn und wohl auch für alle Nati-Fans ist klar: «Embolo und Xhaka sind absolute Aushängeschilder des Schweizer Fussballs. Sie haben den Respekt verdient. Sie haben das persönliche Gespräch verdient», so Knäbel. Das werde man nach dem Zusammenzug führen.

«Wir sind gespannt, was dann kommt», meint SRF-Experte Benjamin Huggel dazu. Die ganze Fussball-Schweiz ebenfalls.