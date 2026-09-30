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Historischer Fehlstart
DFB-Coach Klopp droht alleiniger Negativ-Rekord

Jürgen Klopp steht vor seinem dritten Spiel als Bundestrainer. Gegen Serbien geht es für ihn am Donnerstag um mehr als drei Punkte: Ein weiterer Fehltritt hätte historische Dimensionen.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Jürgen Klopp steht vor einem historischen Fehlstart.
Foto: IMAGO/Moritz Müller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jürgen Klopp droht historischer Negativ-Rekord mit Deutschland nach zwei sieglosen Spielen
  • Seit 1965 hat kein Bundestrainer die ersten zwei Spiele sieglos beendet
  • Deutschland holte nur 1 Punkt in 2 Nations-League-Partien gegen Griechenland, Niederlande
Lynn Piubel

Die Hoffnung bei den deutschen Fans war gross, als Jürgen Klopp (59) sein Amt als DFB-Coach antrat. Doch nach zwei Spielen wartet der zweimalige Welttrainer noch immer auf seinen ersten Sieg. Gegen Serbien geht es für Klopp nun also neben drei Punkten auch darum, einen historischen Negativ-Rekord zu verhindern.

Schon nach dem ersten Spiel war klar: Der Start verläuft alles andere als nach Wunsch. Beim Debüt gegen die Niederlande kamen die Deutschen trotz Führung durch Felix Nmecha (25) nicht über ein 1:1 hinaus. Ausgerechnet Klopps ehemaliger Liverpool-Schützling Cody Gakpo (27) hatte in der Nachspielzeit noch ausgeglichen.

Dabei hatte der neue Bundestrainer zum Start seiner Amtszeit einiges gewagt. Klopp stellte ein grosses Kader zusammen, bot neue Spieler auf und probierte verschiedene Kombinationen aus.

Ist Klopp Deutschlands schlechtester Starter?

Auch beim Heimdebüt am vergangenen Sonntag im bayerischen Augsburg liess der erste Sieg weiter auf sich warten. Deutschland verlor gegen Griechenland mit 0:1. Trotz Chancen blieb die Mannschaft ohne Treffer, Dimitrios Kourbelis (32) erzielte in der zweiten Halbzeit das einzige Tor der Partie. Gegen die Griechen war Deutschland zuvor in elf Spielen ungeschlagen geblieben.

Damit ist Klopp bereits nach zwei Partien unter Druck geraten. Denn seit mehr als 60 Jahren hat kein deutscher Bundestrainer seine ersten beiden Spiele ohne Sieg beendet. Zuletzt war dies Helmut Schön (1915–1996) passiert. Seine ersten beiden Partien als DFB-Coach endeten 1964 und 1965 jeweils 1:1.

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Nun könnte Klopp gegen Serbien den nächsten historischen Eintrag produzieren. Bleibt Deutschland auch im dritten Spiel ohne Erfolg, wär es Negativ-Rekord.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
6
2
England
England
2
1
3
3
Kroatien
Kroatien
2
-2
3
4
Tschechien
Tschechien
2
-3
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
6
6
2
Slowenien
Slowenien
2
2
4
3
Schottland
Schottland
2
-3
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
2
5
6
2
Finnland
Finnland
2
7
4
3
Belarus
Belarus
2
-2
1
4
San Marino
San Marino
2
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Färöer
Färöer
2
0
2
3
Kasachstan
Kasachstan
2
-1
1
4
Moldawien
Moldawien
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
2
3
4
2
Luxemburg
Luxemburg
2
-2
3
3
Estland
Estland
2
0
2
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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Deutschland
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