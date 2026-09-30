Jürgen Klopp steht vor seinem dritten Spiel als Bundestrainer. Gegen Serbien geht es für ihn am Donnerstag um mehr als drei Punkte: Ein weiterer Fehltritt hätte historische Dimensionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Klopp droht historischer Negativ-Rekord mit Deutschland nach zwei sieglosen Spielen

Seit 1965 hat kein Bundestrainer die ersten zwei Spiele sieglos beendet

Deutschland holte nur 1 Punkt in 2 Nations-League-Partien gegen Griechenland, Niederlande

Lynn Piubel

Die Hoffnung bei den deutschen Fans war gross, als Jürgen Klopp (59) sein Amt als DFB-Coach antrat. Doch nach zwei Spielen wartet der zweimalige Welttrainer noch immer auf seinen ersten Sieg. Gegen Serbien geht es für Klopp nun also neben drei Punkten auch darum, einen historischen Negativ-Rekord zu verhindern.

Schon nach dem ersten Spiel war klar: Der Start verläuft alles andere als nach Wunsch. Beim Debüt gegen die Niederlande kamen die Deutschen trotz Führung durch Felix Nmecha (25) nicht über ein 1:1 hinaus. Ausgerechnet Klopps ehemaliger Liverpool-Schützling Cody Gakpo (27) hatte in der Nachspielzeit noch ausgeglichen.

Dabei hatte der neue Bundestrainer zum Start seiner Amtszeit einiges gewagt. Klopp stellte ein grosses Kader zusammen, bot neue Spieler auf und probierte verschiedene Kombinationen aus.

Ist Klopp Deutschlands schlechtester Starter?

Auch beim Heimdebüt am vergangenen Sonntag im bayerischen Augsburg liess der erste Sieg weiter auf sich warten. Deutschland verlor gegen Griechenland mit 0:1. Trotz Chancen blieb die Mannschaft ohne Treffer, Dimitrios Kourbelis (32) erzielte in der zweiten Halbzeit das einzige Tor der Partie. Gegen die Griechen war Deutschland zuvor in elf Spielen ungeschlagen geblieben.

Damit ist Klopp bereits nach zwei Partien unter Druck geraten. Denn seit mehr als 60 Jahren hat kein deutscher Bundestrainer seine ersten beiden Spiele ohne Sieg beendet. Zuletzt war dies Helmut Schön (1915–1996) passiert. Seine ersten beiden Partien als DFB-Coach endeten 1964 und 1965 jeweils 1:1.

Nun könnte Klopp gegen Serbien den nächsten historischen Eintrag produzieren. Bleibt Deutschland auch im dritten Spiel ohne Erfolg, wär es Negativ-Rekord.

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