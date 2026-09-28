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Neuer DFB-Coach weiter sieglos
Klopp ärgert sich über «Drecksding» – und verteidigt Experimente

Jürgen Klopp gibt nach der 0:1-Niederlage gegen Griechenland lange und detailliert Auskunft. Das Gegentor nervt, ansonsten ist aber viel Positives dabei. Auch seine Spieler-Experimente seien «alternativlos».
Publiziert: 28.09.2026 um 07:32 Uhr
|
Aktualisiert: 28.09.2026 um 10:23 Uhr
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Jürgen Klopp sagt nach der ersten Niederlage als Bundestrainer: «Es ist Teil des Prozesses.»
Foto: AP Photo/Matthias Schrader

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland verliert 0:1 gegen Griechenland, Klopp bleibt auch im zweiten Spiel sieglos
  • Jürgen Klopp experimentiert mit neuer Startelf, fünf Änderungen und Debütant Conté
  • Klopp will Ruhe bewahren
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Cédric HeebRedaktor Sport

«Das Spiel nicht zu gewinnen, damit hätte ich leben können – verlieren darfst du es aber nicht.» Es ist das Kurzfazit von Jürgen Klopp zur 0:1-Niederlage seiner DFB-Auswahl gegen Griechenland, das er im ARD-Gespräch abgibt. «Es hat mich nicht überrascht, dass sie noch so ein Drecksding da reinwursteln.»

Der neue Bundestrainer, der auch beim zweiten Auftritt sieglos bleibt – als erster seit Helmut Schön (1964/65) –, geht taktisch sehr ins Detail. Wirklich sehr. Er spricht vom tiefstehenden Gegner, von ersten und zweiten Bällen, bei denen man robust sein müsse, und von ballfernen Räumen. Die Quintessenz: Nicht alles ist okay, aber vieles.

Klopp als Deutschland-Trainer
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«Im Mittelmass angekommen»
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«Es ist Teil des Prozesses. Die Aufstellung, die Zusammensetzung, die Wechsel, das geht alles auf meine Kappe.» Er erklärt: «Wir sind eine neu zusammengewürfelte Truppe und müssen Abläufe haben. Fussball braucht Training, Fussball braucht Abläufe. Wir können uns nicht einfach die Bälle holen, wo wir sie uns holen wollen, und hoffen, dass am Ende der Gegner zur Seite geht.»

Klopp hat für das Duell gegen die Griechen die Startelf auf fünf Positionen umgestellt, nachdem er schon gegen die Holländer (1:1) einige Überraschungen bereithielt. Mit Bambasé Conté hat ein weiterer Spieler sein Debüt gegeben.

«Es hat sich toll angefühlt»

Aber kein Grund zur Panik, sagt Klopp. Er sagt, dass dieses Spiel mit der Mannschaft, die bei der WM dabei gewesen war, nicht zwingend besser verlaufen wäre. «Jetzt sind wir dabei, die Türe für viele neue Gesichter zu öffnen. Die neuen Gesichter haben nicht viel falsch gemacht», so Klopp. Das alles brauche Zeit, die sie aktuell nicht haben.

Dass er viel experimentiert und nun für die Spiele gegen Serbien am Donnerstag und gegen die Griechen am nächsten Sonntag einige neue Spieler zum Team stossen, sei «alternativlos» gewesen, sagt Klopp: «Es hat sich in dieser Woche toll angefühlt. Wir werden uns finden, und alles wird sich zusammenfügen. Wir tun die richtigen Dinge und haben nur ein kleines Zeitproblem.»

Sein Captain Joshua Kimmich wählt praktisch identische Worte: «Es ist unglücklich, dass wir das hintenraus verlieren. Das war unnötig.» Aus seiner Sicht wäre ein 0:0 verdient gewesen, da sie selbst zu statisch und zu wenig kreativ gespielt hätten. Auch er spricht davon, dass man sich finden müsse – und zieht da sich und seine Teamkollegen in die Verantwortung.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
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1
Frankreich
Frankreich
2
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Belgien
Belgien
2
1
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Italien
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1
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Türkei
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2
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0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
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1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
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Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
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1
Spanien
Spanien
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1
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Kroatien
Kroatien
1
1
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England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
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0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
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3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
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3
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Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
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Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
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Nordirland
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Ukraine
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Georgien
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Ungarn
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1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
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1
Österreich
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4
6
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Kosovo
Kosovo
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Irland
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Israel
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
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Schweden
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Bosnien und Herzegowina
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Polen
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Rumänien
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
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1
Finnland
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1
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3
2
Albanien
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1
2
3
3
Belarus
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1
-2
0
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San Marino
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1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
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2
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6
2
Armenien
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2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
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Lettland
Lettland
2
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1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
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PT
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Slowakei
Slowakei
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2
3
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Färöer
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Kasachstan
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Moldawien
Moldawien
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
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Luxemburg
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Estland
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Island
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
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1
Malta
Malta
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2
Gibraltar
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Andorra
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League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
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1
Litauen
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Aserbaidschan
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