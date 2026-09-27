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Erste DFB-Pleite gegen Griechen
Das gabs seit über 60 Jahren nicht – Fehlstart für Klopp perfekt

Deutschland verliert erstmals in der Geschichte gegen Griechenland. Damit hat Jürgen Klopp einen unrühmlichen Start als Bundestrainer hingelegt.
Publiziert: 27.09.2026 um 21:56 Uhr
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Aktualisiert: 27.09.2026 um 23:59 Uhr
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Cédric HeebRedaktor Sport
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Wenn Blicke reden könnten ...
Foto: IMAGO/kolbert-press

Es will noch nicht für Jürgen Klopp (59). Nach dem 1:1 in Holland gibts auch in Augsburg beim Heim-Debüt nicht den ersten Sieg für den neuen Bundestrainer. Schlimmer noch: Deutschland verliert gegen Griechenland – zum ersten Mal überhaupt im elften Duell (7 Siege, 3 Remis).

Und nicht nur das. Klopp «gelingt» etwas, was es in Deutschland seit über 60 Jahren nicht mehr gab: Klopp ist der erste Trainer seit Helmut Schön (1915-1996), der aus den ersten zwei Spielen keinen Sieg holt. Die ersten zwei Partien von Schön gingen 1:1 aus – im November 1964 gegen Schweden und im März 1965 gegen Italien.

Deutsche lassen Chancen ungenutzt

In Augsburg sind zwei Chancen von Karim Adeyemi das höchste der Gefühle in Halbzeit eins. Einmal zündet der Barça-Profi den Turbo, entwischt allen und verzieht dann (27.). Vier Minuten danach wird sein toller Abschluss vom griechischen Goalie Konstantinos Tsolakis ebenso toll gehalten.

Nach dem Seitenwechsel wird Deutschland besser. DFB-Neuling Bambasé Conté versuchts (49.). Genauso Captain Joshua Kimmich per Freistoss (53.) und einmal mehr Adeyemi (54.). Doch der Ball will nicht rein. Auch beim Griechen Fotis Ioannidis nicht, der alleine vor Alexander Nübel vergibt (67.).

Doch dann wird die Klopp-Elf eiskalt erwischt: Kimmich fälscht einen Abschluss von Dimitrios Kourbelis unhaltbar für Alexander Nübel ab, der schon in die andere Ecke unterwegs gewesen ist und den Ball wohl gehalten hätte. Felix Nmecha stört den Torschützen dabei zu wenig, dann kommt das Pech hinzu. Sämtliche Bemühungen, das Spiel danach auszugleichen, sind vergebens.

Klares Schweinsteiger-Verdikt

Was erwähnt sein muss: Klopp hat sowohl gegen Holland als auch gegen die Griechen experimentiert und viele neue Spieler eingesetzt. Eigentliche Stammspieler wie Florian Wirtz oder Serge Gnabry sitzen gegen Griechenland nur auf der Bank. Trotzdem steht die DFB-Elf nach zwei Spieltagen mit einem Punkt nur auf dem 3. Platz.

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger äussert ein klares Verdikt: «Wir sind keine Top-Mannschaft mehr – wir sind im Mittelmass angekommen. Wir haben die Unterschiedsspieler nicht mehr.» Der Weltmeister von 2014 findet es richtig, dass sich Klopp diverse Spieler anschaut und experimentiert: «Er muss eine Mannschaft entwickeln, die den Klopp-Fussball spielen kann. Aber jetzt ist es reine Testerei.»

Für die Partie am Donnerstag gegen Serbien und das zweite Duell mit Griechenland am nächsten Sonntag kommen einige neue Spieler hinzu – ob sie Klopp den ersten Sieg schenken?

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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