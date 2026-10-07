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Medien berichten
Montella als Türkei-Trainer entlassen

Vincenzo Montellas Zeit als Türkei-Trainer könnte nach drei Jahren zu Ende gehen. Laut türkischen Medien soll Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu die Trennung vom Italiener beschlossen haben.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Vincenzo Montella steht vor seinem Abgang als Türkei-Trainer.
Foto: IMAGO/Mustafa Yalcin

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Montella soll als Türkei-Trainer gehen
  • Er führte die Türkei zur WM 2026, scheiterte dort früh
  • In der Nations League folgten vier Pleiten und Fanproteste
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Die Geschichte als Türkei-Trainer ist für Vincenzo Montella (52) nach drei Jahren wohl vorbei. Wie die türkische Zeitung «Milliyet» berichtet, soll der Posten des Nationaltrainers neu besetzt werden. Laut Medienberichten soll Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu (60) entschieden haben, dass Montella seinen Posten räumen muss.

Montella schreibt Geschichte

Der Italiener übernahm die türkische Nationalmannschaft 2023 und führte sie nach 24 Jahren WM-Abwesenheit zur Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, den USA und Kanada. Historisch. Doch das grosse WM-Märchen nahm nicht den erhofften Verlauf: Die Türkei holte aus drei Spielen nur einen Sieg und musste bereits nach der Gruppenphase die Koffer packen.

Noch düsterer sieht die Bilanz in der laufenden Nations League aus. Nach vier Spielen stehen vier Niederlagen zu Buche. Dazu kommt ein Torverhältnis von 2:11. Zwar trifft die Türkei in dieser Gruppe auf qualitativ starke Gegner – dennoch ist die Bilanz enttäuschend.

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Fans fordern seinen Rücktritt

Der Unmut der Fans ist deutlich spürbar. Montella wurde mehrfach ausgepfiffen. Dazu schrieben die Fans auf den Sozialen Medien, er solle doch am besten gleich in Italien bleiben, Rücktrittsforderungen wurden laut.

Nun könnte Verbandspräsident Haciosmanoglu dem Italiener die Entscheidung abnehmen. Montellas Kapitel als Türkei-Trainer wäre damit nach rund drei Jahren beendet. Noch fehlt allerdings die offizielle Bestätigung.

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