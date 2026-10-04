Kylian Mbappé weilt derzeit in der Schweiz. Hoch über dem Vierwaldstättersee radelt der Superstar durch die schöne Landschaft.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Kylian Mbappé ist am vergangenen Samstag aufgrund einer Knieverletzung aus dem Camp der französischen Nationalmannschaft abgereist. Für die Nations League scheint sein Knie nicht bereit zu sein, allzu schlimm kann die Blessur aber auch nicht sein. Denn wie der Superstar auf Instagram teilt, radelt er bereits wieder bestens gelaunt durch die Weltgeschichte.

Für seine Radtour hat der Real-Stürmer ein besonderes Panorama ausgesucht – nämlich den Vierwaldstättersee. Aus den Posts seiner Freundin Ester Exposito geht hervor, dass das Paar derzeit im Luxushotel Bürgenstock Resort residiert. Ob die Bilder wirklich von diesem Wochenende sind, lässt sich nicht genau sagen. Aber bevor der Franzose die Umgebung auf dem Drahtesel erkundet, legt er noch eine Trainingssession ein und arbeitet auf dem Laufband an seiner Fitness.

Frankreich top, Real Flop

Es ist nicht der erste Ausflug des Weltmeisters von 2018 in die Schweiz. Bereits vor wenigen Wochen wurde der Superstar in Zürich gesichtet, und zwar aus gutem Grund. Seit Anfang September ist der WM-Rekordtorschütze bei der Schweizer Marke On unter Vertrag – als erster Fussballer überhaupt. Ein Blick-Leser erwischte Mbappé beim Fotoshooting für seinen neuen Ausrüster.

Bei Frankreich ist die Abwesenheit des Superstars spürbar, am Freitag kommt die Equipe tricolore gegen Italien nicht über ein 1:1 hinaus. Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Zinedine Zidane geht man erstmals nicht als Sieger vom Platz. Zum Abschluss der langen Länderspielpause trifft Zidanes Team am Montagabend auf Belgien. Während im Nationalteam vieles gut läuft, kommen Mbappé und Co. bei Real Madrid noch nicht richtig auf Touren. Nach sieben Spielen liegen die Königlichen nur auf Rang vier, sechs Punkte hinter Leader und Erzrivale Barcelona.