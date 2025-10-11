Darum gehts
- Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter nach Kontakt mit Djibril Sow
- Urs Meier lobt Positionierung des Schiedsrichters und bestätigt Elfmeterentscheidung
- VAR überprüfte den Kontakt mehrfach vor der endgültigen Bestätigung
Am Ende ist es die spielentscheidende Szene: Djibril Sow wird wenige Minuten nach seiner Einwechslung vom ungestüm agierenden Alexander Bernhardsson am Knöchel getroffen. Selbst mit Schweizer Brille ist zu sehen: Gross ist der Kontakt nicht. Doch für Blick-Experte Urs Meier hat Schiedsrichter Anthony Taylor die einzig richtige Entscheidung getroffen.
«Genau wie in diesem Beispiel sollte es sein», lobt Meier insbesondere die Positionierung des englischen Spielleiters. «Er sieht den Kontakt und entscheidet schnell auf Elfmeter, ohne Diskussion.» Der VAR habe den Treffer nach mehrfacher Überprüfung bestätigen können. Meier: «Wir haben ihn auch erst mit der grossen Lupe gesehen. Aber die Gefahr, dass es einen Kontakt gibt, wenn Spieler im Laufduell kreuzen, ist immer da. Das sollte auch bei den Verteidigern angekommen sein, dass sie nicht so verteidigen können.»
«Auch wenn Sow schwalbenmässig umfällt»
Komplett offensichtlich ist die Szene dann aber auch für den ehemaligen Schweizer Spitzenschiedsrichter nicht. Seine Begründung: «Djibril Sow fällt ein bisschen komisch um. Das hat mich zuerst ein wenig irritiert, es wirkt schwalbenmässig.» Für Meier werden die leichten Zweifel aber vom klar vorhandenen Kontakt aufgewogen. «Er greift sich auch sofort an den rechten Knöchel, wo er getroffen wurde. Deshalb ist es ein Elfmeter. Punkt, fertig, Schluss.»
Ob Jon Dahl Tomasson dieser Aussage zustimmen würde? Der angezählte Schweden-Coach findet den Entscheid zumindest fragwürdig. «Ich weiss nicht, wie ihr das seht, aber aus meiner Sicht ist es ein sehr softer Penalty», so der Däne an der Pressekonferenz nach dem Spiel. Tomassons Ärger über den Entscheid ist insofern verständlich, als der englische Schiedsrichter Anthony Taylor ansonsten eine sehr grosszügige Linie fuhr und enorm viel laufen liess.
Auch für Schiri-Experte Meier ist am Ende des Tages klar: «Natürlich hast du diese Elfmeter gerne für und nicht gegen dich. Aber der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht.»
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
4
6
2
3
2
6
3
3
1
6
4
3
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
7
2
3
4
7
3
3
-1
3
4
3
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
6
9
2
3
0
4
3
3
2
3
4
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
15
13
2
5
4
10
3
6
-1
10
4
6
-3
3
5
6
-15
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
17
15
2
6
8
13
3
5
4
7
4
6
-2
5
5
6
-27
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
21
15
2
4
5
9
3
5
4
9
4
5
-8
3
5
5
-22
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
9
12
2
5
13
11
3
5
5
10
4
6
-4
6
5
6
-23
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
13
15
2
5
2
8
3
4
-1
7
4
Lettland
0:0
6
-4
5
5
Andorra
0:0
6
-10
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
16
13
2
6
5
13
3
6
3
9
4
6
-9
6
5
5
-15
0