Die Schweiz gewinnt auswärts in Schweden auch dank eines fragwürdigen Elfmeters mit 2:0. Für Schiri-Experte Urs Meier hat der Engländer Anthony Taylor allerdings die einzig richtige Entscheidung getroffen.

1/5 Wegweisende Szene im Schweden-Spiel: Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt auf den Punkt. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter nach Kontakt mit Djibril Sow

Urs Meier lobt Positionierung des Schiedsrichters und bestätigt Elfmeterentscheidung

VAR überprüfte den Kontakt mehrfach vor der endgültigen Bestätigung

Am Ende ist es die spielentscheidende Szene: Djibril Sow wird wenige Minuten nach seiner Einwechslung vom ungestüm agierenden Alexander Bernhardsson am Knöchel getroffen. Selbst mit Schweizer Brille ist zu sehen: Gross ist der Kontakt nicht. Doch für Blick-Experte Urs Meier hat Schiedsrichter Anthony Taylor die einzig richtige Entscheidung getroffen.

«Genau wie in diesem Beispiel sollte es sein», lobt Meier insbesondere die Positionierung des englischen Spielleiters. «Er sieht den Kontakt und entscheidet schnell auf Elfmeter, ohne Diskussion.» Der VAR habe den Treffer nach mehrfacher Überprüfung bestätigen können. Meier: «Wir haben ihn auch erst mit der grossen Lupe gesehen. Aber die Gefahr, dass es einen Kontakt gibt, wenn Spieler im Laufduell kreuzen, ist immer da. Das sollte auch bei den Verteidigern angekommen sein, dass sie nicht so verteidigen können.»

«Auch wenn Sow schwalbenmässig umfällt»

Komplett offensichtlich ist die Szene dann aber auch für den ehemaligen Schweizer Spitzenschiedsrichter nicht. Seine Begründung: «Djibril Sow fällt ein bisschen komisch um. Das hat mich zuerst ein wenig irritiert, es wirkt schwalbenmässig.» Für Meier werden die leichten Zweifel aber vom klar vorhandenen Kontakt aufgewogen. «Er greift sich auch sofort an den rechten Knöchel, wo er getroffen wurde. Deshalb ist es ein Elfmeter. Punkt, fertig, Schluss.»

Ob Jon Dahl Tomasson dieser Aussage zustimmen würde? Der angezählte Schweden-Coach findet den Entscheid zumindest fragwürdig. «Ich weiss nicht, wie ihr das seht, aber aus meiner Sicht ist es ein sehr softer Penalty», so der Däne an der Pressekonferenz nach dem Spiel. Tomassons Ärger über den Entscheid ist insofern verständlich, als der englische Schiedsrichter Anthony Taylor ansonsten eine sehr grosszügige Linie fuhr und enorm viel laufen liess.

Auch für Schiri-Experte Meier ist am Ende des Tages klar: «Natürlich hast du diese Elfmeter gerne für und nicht gegen dich. Aber der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht.»