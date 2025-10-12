Die Schweizer Nati überzeugt mit starker Leistung in der WM-Qualifikation. Trainer Yakin gibt vor dem Slowenien-Spiel einen Einblick in die Gründe der aktuellen Form. Spieler Rubén Vargas lobt derweil die detaillierte Spielvorbereitung des Trainers.

1/7 Gute Laune bei Murat Yakin – aber noch keine Euphorie. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweizer Nationalmannschaft zeigt starke Entwicklung trotz zurückhaltender Euphorie

Yakin lobt Bereitschaft der Spieler und erfolgreiche Umsetzung taktischer Details

Nati mit drei Siegen, neun Toren und null Gegentoren in WM-Qualifikation

Tobias Wedermann Fussballchef

Eigentlich müsste man im Nati-Camp vor Euphorie und Selbstvertrauen fast platzen nach drei Spielen, drei Siegen und einem Torverhältnis von 9:0. Als Nati-Trainer Murat Yakin und Flügelflitzer Rubén Vargas vor dem Slowenien-Spiel vor die Medien treten, ist davon wenig bis gar nichts zu spüren.

Auch wenn die Schweiz schon eine Hand am WM-Ticket hat, ist noch nichts gewonnen. Der Fokus gilt ausschliesslich dem nächsten Gegner in Ljubljana. «Nein, von unserer Seite wird nur auf das Spiel hingearbeitet», ist Yakins Antwort auf die Frage, ob schon eine Party geplant ist, falls die Quali am Montagabend fix ist.

1:13 «Überlassen wir anderen»: Yakin über mögliche Partypläne bei gebuchtem WM-Ticket

Ist diese Schweizer Mannschaft aufgrund der Entwicklung und der spielerischen Dominanz noch besser als jene Nati, die im Sommer 2024 an der EM ein ganzes Land elektrisiert hat, lautet die nächste Frage. «Es sind andere Gegner, ein anderer Wettbewerb. Das können wir nicht beurteilen. Man sieht aber schon, dass eine gute Entwicklung stattgefunden hat», antwortet Yakin.

«Wir können über Fussball sprechen, ohne jegliche Störfaktoren»

Viele kleine Puzzleteile seien für diese Entwicklung verantwortlich. Etwa, dass seine Stammspieler nicht nur gut in die Saison gestartet sind, sondern auch grösstenteils früh in bestechender Form sind – ohne Verletzungen und mit wichtigen Rollen in den Vereinen. «Das war bei weitem nicht immer so. Wir können jetzt über Strategien und Details reden und nicht über individuelle Personalien oder Belastungssteuerung», so Yakin. Oder einfach zusammengefasst: «Wir können über Fussball sprechen, ohne jegliche Störfaktoren.»

Die Testspiele im ersten halben Jahr wurden intensiv genutzt, um an den Schwachstellen aus der schlechten Nations-League-Kampagne zu arbeiten. Etwa bei den eigenen Standardsituationen oder bei der defensiven Stabilität. «Ich spüre eine absolute Bereitschaft der Spieler, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive mit höchster Intensität mitzuarbeiten», so Yakin weiter. Breel Embolo habe beispielsweise vor dem Tor gegen die Schweden am Freitag den Ball zurückerobert. «Es sind diese Elemente, die es braucht, um im modernen Fussball zu bestehen», sagt Yakin. Zudem funktioniere die Analyse der Gegner sehr gut. «Wir erkennen Details und es ist unglaublich toll, wie die Mannschaft diese in kurzer Zeit umsetzen kann», so der Nati-Trainer.

Genau für jene Details und Strategien wird der Trainer von seinem Schützling Rubén Vargas gelobt. «Wie er uns auf die Spiele vorbereitet, gibt uns viel Selbstvertrauen, weil wir immer einen Plan A oder B haben.»