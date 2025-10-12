DE
«Die Schweiz ist noch besser als an der EM»
Die Nati dominiert Gruppe B:«Die Schweiz ist noch besser als an der EM»

Generation Xhaka, Rodriguez und Freuler
Nati-Stars basteln an ihrem Meisterstück

Die Schweizer Nati beeindruckt mit starken Leistungen in der WM-Qualifikation. Nach anfänglichen Sorgen um das Ende einer goldenen Generation zeigt das Team Stabilität, Effizienz und Harmonie auf dem Platz. Ein Kommentar von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Die Schweiz reitet auf einer Erfolgswelle.
Tobias WedermannFussballchef

Gross war die Sorge vor einem Jahr, als das Ende der goldenen Nati-Generation scheinbar eingeläutet wurde. Mehrere Rücktritte von Leistungsträgern, sechs Nations-League-Spiele ohne Sieg, offenkundige Probleme beim Schweizer Nachwuchs. Erstmals seit langem wurde die Frage laut, ob sich die Nati womöglich erstmals seit 2012 nicht für ein grosses Turnier qualifizieren könnte. Wird es gar die neue Realität für Schweizer Fussballfans?

Ein Jahr später hat die Mannschaft eine glasklare Antwort auf dem Platz gezeigt: nein.

Diese Nati ist auf dem besten Weg, das WM-Ticket nicht nur in Rekordzeit, sondern auch mit Rekordzahlen zu buchen. Die defensive Stabilität, die offensive Kaltschnäuzigkeit, die Klarheit im Spiel und die Harmonie im Team sind noch besser, konstanter und beeindruckender als an der Europameisterschaft in Deutschland. Kader, Spielstil, Teamwork – Murat Yakin und sein Team scheinen einen sehr guten Mix auf allen Ebenen gefunden zu haben, und sämtliche Spieler ziehen nicht nur mit, sondern befinden sich schon früh in der Saison in Topform.

Was zudem Lust auf mehr macht: Der Sieg in Schweden war zwar beeindruckend, doch diverse Akteure haben nicht ihre Bestleistung abgeliefert. Ein Ende der goldenen Generation scheint das nicht zu sein, vielmehr könnten wir Zeuge werden, wie die Generation Xhaka, Rodriguez und Freuler an ihrem Meisterstück arbeitet – gewürzt mit jungen Wilden wie Manzambi.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Türkei
Türkei
3
0
6
3
Georgien
Georgien
3
0
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
7
9
2
Ungarn
Ungarn
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-6
3
4
Irland
Irland
3
-2
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Zypern
Zypern
7
2
8
4
Rumänien
Rumänien
5
4
7
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
5
7
12
3
Israel
Israel
6
-1
9
4
Estland
Estland
6
-10
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
5
-2
7
4
Lettland
Lettland
6
-4
5
5
Andorra
Andorra
6
-10
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
