Die Schweizer Nati beeindruckt mit starken Leistungen in der WM-Qualifikation. Nach anfänglichen Sorgen um das Ende einer goldenen Generation zeigt das Team Stabilität, Effizienz und Harmonie auf dem Platz. Ein Kommentar von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.

1/5 Die Schweiz reitet auf einer Erfolgswelle. Foto: TOTO MARTI

Tobias Wedermann Fussballchef

Gross war die Sorge vor einem Jahr, als das Ende der goldenen Nati-Generation scheinbar eingeläutet wurde. Mehrere Rücktritte von Leistungsträgern, sechs Nations-League-Spiele ohne Sieg, offenkundige Probleme beim Schweizer Nachwuchs. Erstmals seit langem wurde die Frage laut, ob sich die Nati womöglich erstmals seit 2012 nicht für ein grosses Turnier qualifizieren könnte. Wird es gar die neue Realität für Schweizer Fussballfans?

Ein Jahr später hat die Mannschaft eine glasklare Antwort auf dem Platz gezeigt: nein.

Diese Nati ist auf dem besten Weg, das WM-Ticket nicht nur in Rekordzeit, sondern auch mit Rekordzahlen zu buchen. Die defensive Stabilität, die offensive Kaltschnäuzigkeit, die Klarheit im Spiel und die Harmonie im Team sind noch besser, konstanter und beeindruckender als an der Europameisterschaft in Deutschland. Kader, Spielstil, Teamwork – Murat Yakin und sein Team scheinen einen sehr guten Mix auf allen Ebenen gefunden zu haben, und sämtliche Spieler ziehen nicht nur mit, sondern befinden sich schon früh in der Saison in Topform.

Was zudem Lust auf mehr macht: Der Sieg in Schweden war zwar beeindruckend, doch diverse Akteure haben nicht ihre Bestleistung abgeliefert. Ein Ende der goldenen Generation scheint das nicht zu sein, vielmehr könnten wir Zeuge werden, wie die Generation Xhaka, Rodriguez und Freuler an ihrem Meisterstück arbeitet – gewürzt mit jungen Wilden wie Manzambi.