Nati-Star Amdouni fällt mit Kreuzbandriss lange aus

1/5 Zeki Amdouni hat sich das Kreuzband gerissen. Foto: Toto Marti

Nicolas Horni Sportredaktor

Bittere Nachrichten für Nati-Star Zeki Amdouni: Wie das «Corner Magazine» am Montagmorgen berichtet, hat sich der 24-Jährige das Kreuzband gerissen. Er soll in den nächsten Tagen operiert werden und fällt damit lange aus. Wann und wie sich Amdouni die Verletzung zugezogen hat, ist noch nicht bekannt.

Amdouni wechselte im Sommer 2023 für über 18 Millionen Franken von Basel zu Premier-League-Klub Burnley. Nach dem Abstieg folgte im letzten Sommer der leihweise Wechsel zum portugiesischen Grossklub Benfica. In 43 Pflichtspielen stand er auf dem Platz, elf Mal gar in der Champions League. Die Verantwortlichen entscheiden sich gegen einen Wechsel – und Amdouni liebäugelt mit einem nächsten Wechsel zu einem nächsten Grossklub. Laut Blick-Infos hatten zuletzt gleich mehrere Bundesliga-Klubs Interesse. Auch mit einem Verbleib beim Premier-League-Aufsteiger hätte Amdouni offenbar leben können. So wird es nach der bitteren Verletzung nun wohl auch kommen.

Die Verletzung ist auch für Nati-Trainer Murat Yakin ein herber Rückschlag. Denn: Amdouni dürfte damit auch die komplette WM-Quali verpassen. Bei der Reise in die USA kam er zu zwei Kurzeinsätzen, gegen Mexiko gelang ihm ein Tor. In der Nations League im letzten Herbst stand er in fünf von sechs Spielen von Beginn weg auf dem Rasen, dabei gelangen ihm drei Tore. Bei der EM in Deutschland kam Amdouni als Joker zum Einsatz. In 27 Einsätzen im Nati-Dress gelangen dem ehemaligen Servette-Junior elf Tore und ein Assist.