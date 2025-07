Blick hat sechs Nati-Heldinnen die besten Bilder eine emotionalen EM-Gruppenphase vorgelegt. Lia Wälti, Géraldine Reuteler, Viola Calligaris, Riola Xhemaili, Nadine Riesen und Pia Sundhage verraten, was ihnen in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist.

Nadine Riesens Startschuss

«Der Moment hat sich einfach unglaublich surreal angefühlt. Ich bin so dankbar, dass wir diesen Moment erleben konnten und das ganze Team mit dem Stadion feiern konnte. Die ganze Atmosphäre, der gemeinsame Jubel – das ist einfach etwas, das für immer bleiben wird. Dieser Moment hat dem Team und all unseren Unterstützern gehört.»

Nadine Riesen (l.) schiesst das 1:0 gegen Norwegen – Riola Xhemaili feiert mit. Foto: TOTO MARTI

1:23 Traumstart für die Nati: Nadine Riesen lässt das Joggeli explodieren

Géraldine Reutelers Trophäen

«Dass ich diese Auszeichnung erneut erhalten habe, freut mich sehr. Das war aber definitiv nicht das Wichtigste vom Spiel. Dementsprechend gibt es auch weitere Bilder und Momente, die für die Grösse des Abends sprechen. Die Stimmung in Genf und die Jubelmomente mit dem Team und Stadion bleiben unvergessen.»

Géraldine Reuteler wurde in allen drei Gruppenpartien zur besten Spielerin gewählt. Foto: UEFA via Getty Images

Viola Calligaris' Erlösung

«Es war ein unbeschreiblicher Moment. Ich kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Ich war leer, habe einfach nur Lia umarmt und gedacht ‹Geil, dass wir es geschafft haben›. Ich bin unglaublich stolz aufs ganze Team, wie wir reagiert haben. Das waren Emotionen, die wir noch nicht erlebt haben.»

Viola Calligaris (l.) schreit in den Genfer Nachthimmel, nachdem die Schweiz das Viertelfinal-Ticket in der Tasche hatte. Foto: Toto Marti

Lia Wältis Kampf

«Ich glaube nicht, dass ich auf dem Fussballplatz gross Zeit habe, um nachzudenken. Erst recht nicht über mein Knie. Ab dem Anpfiff wird das meiste verdrängt und ich fokussiere mich einfach auf jede Aktion im Spiel. Agieren, reagieren, antizipieren und 100 Prozent Gas geben!»

Steht Lia Wälti auf dem Platz, verschwendet sie keinen Gedanken an ihr angeschlagenes Knie. Foto: Toto Marti

2:19 Nati-Captain Wälti: «Sobald die Hymne startet, sind die Schmerzen weg»

Riola Xhemailis Ekstase

«Ich war bis zur letzten Sekunde davon überzeugt, dass wir es in den Viertelfinal schaffen. Ich wusste, dass Geri den Ball aufs Tor bringen wird und ich bereit sein muss. Genau so ist es dann auch passiert. Mein Puls war in diesem Moment sicher auf 200. Wir haben der ganzen Welt gezeigt, was wir als Schweiz leisten können.»

Riola Xhemaili erlöst eine ganze Nation mit ihrem Ausgleichstreffer gegen Finnland in der Nachspielzeit. Foto: TOTO MARTI

Pia Sundhages Aufatmen

«Das Wort, das mir direkt in den Kopf kommt, ist ‹Zusammensein›. Ansonsten ist es schwierig zu beschreiben, was ich in diesem Moment gefühlt habe, nach dem wir diesen grossartigen Moment erlebt haben. Ich war einfach sehr stolz und sehr glücklich für das Team und die Schweiz.»

Pias Sundhage nimmt ihre Spielerinnen in den Arm. Foto: Toto Marti

