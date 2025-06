Burnley-Stürmer Zeki Amdouni (24) ist begehrter als ein Glacé im Hochsommer. Was für und was gegen einen Wechsel spricht.

1/5 In 27 Länderspielen hat Zeki Amdouni 11 Tore erzielt. Foto: freshfocus

Stefan Kreis Reporter Fussball

Nein, Burnley wird in diesem und auch im nächsten Jahrhundert wohl nie ein Touristen-Hotspot werden. Zu wenig hat die 80'000-Einwohner-Stadt im Norden Englands zu bieten. Klar, das Royal-Dyche-Pub, benannt nach Trainerlegende Sean Dyche ist immer einen Besuch wert. Ansonsten aber herrscht in der ehemaligen Industriestadt Tristesse. Kein Wunder wohnen die Fussballer vom Premier-League-Aufsteiger praktisch alle in Manchester. Auch Nati-Stürmer Zeki Amdouni.

Der steht bis Ende Juni zwar noch leihweise bei Benfica unter Vertrag und hätte rein theoretisch an der Klub-WM teilnehmen können. Weil die aber bis weit in den Juli hinein geht und eine Weiterbeschäftigung versicherungstechnisch kompliziert geworden wäre, geniesst Amdouni ein paar freie Tage. Und er dürfte sich so seine Gedanken über die Zukunft machen.

Angebote aus Top-Ligen

Laut Blick-Infos haben mehrere Klubs aus der Bundesliga Interesse am Stürmer. Das Problem: Amdouni besitzt einen Premier-League-Vertrag und verdient entsprechend gut. Auch die Ablöse ist happig. 18 Millionen überwiesen «die Clarets» im Sommer 2023 an den FC Basel. Es ist jener Betrag, den Benfica hätte zahlen müssen, um Amdouni fix zu übernehmen. Der stand beim portugiesischen Rekordmeister in der letzten Saison zwar in 43 Pflichtspielen auf dem Platz und absolvierte 11 Champions-League-Einsätze. Trotzdem entschieden sich die Verantwortlichen gegen eine Übernahme.

In Tränen bricht Amdouni deswegen aber nicht aus. Weil er bei Burnley noch einen Vertrag bis Juni 2028 besitzt. Und notfalls auch beim Premier-League-Aufsteiger bleiben könnte. Der Klub-Besitzer gilt als grosser Fan des Schweizer Spektakelspielers, der in seiner ersten Saison in 34 von 38 Premier-League-Spielen auf dem Platz gestanden ist. Die Frage wird sein, was die Pläne von Coach Scott Parker sind. Der übernahm letzten Sommer für Vincent Kompany und hätte Amdouni gerne behalten. Der aber entschied sich gegen die Championship und für die Champions League mit Benfica.

Bereut hat er diese Entscheidung kaum. Wohl auch, weil die Stadt Lissabon etwas mehr Lebensqualität zu bieten hat als Burnley.