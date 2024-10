Fabian Schär (l.), Yann Sommer (M.) und Xherdan Shaqiri (2.v.r.) werden offiziell verabschiedet. Foto: TOTO MARTI 1/6

Lucas Werder Reporter Fussball

Niemand im ausverkauften Kybunpark hätte etwas dagegen gehabt, Yann Sommer (35), Xherdan Shaqiri (33) und Fabian Schär (32) länger als nur ein paar Minuten vor Anpfiff auf dem Rasen bestaunen zu dürfen. Doch nachdem die drei langjährigen Leistungsträger nach der EM entschieden haben, ihre Nati-Karriere zu beenden, stehen Sommer, Shaqiri und Schär in St. Gallen zum letzten Mal im Rahmen eines Länderspiels im Rampenlicht.

Vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark wird das Trio für seine zahlreichen Verdienste gewürdigt. Dazu spielt der SFV auf den Stadionscreens ein Video mit den Highlights aus den Nati-Laufbahnen der drei ein. «Da kommen viele Emotionen hoch», gibt Shaqiri anschliessend im Interview mit SRF zu. Über die Jahre habe er mit der Nati viele Hochs und Tiefs erlebt. «Jetzt haben wir uns für ein neues Kapitel entschieden. Und darauf freue ich mich jetzt», so der FCB-Profi.

Shaqiri freut sich über Zuschauerrolle

Es sei das erste Mal überhaupt, dass er selbst für ein Länderspiel ein Ticket benötigt habe, so Shaqiri. «Ich wusste gar nicht, wo ich das genau zeigen muss», so der langjährige Nati-Spielmacher mit einem Grinsen. Er geniesse es, in der Zuschauerrolle nicht mehr so im Fokus zu stehen, wie in all den Jahren zuvor.

Auch Yann Sommer ist der Rückblick auf die Bilder aus seiner Nati-Laufbahn eingefahren. «Es ist ein schöner und gleichzeitig auch trauriger Moment», so der Schweizer Rekordgoalie. «Aber es überwiegen die positiven Emotionen.»

Yakin wollte Schär überreden

Während sich die Rücktritte von Sommer und Shaqiri in den letzten Monaten angedeutet hatten, kam der Entscheid von Schär doch eher überraschend. Auch Nati-Trainer Murat Yakin erklärte, dass ihn der Entscheid des Ostschweizers auf dem falschen Fuss erwischt habe.

«Er hat versucht, mich umzustimmen», verrät Schär. Sein Entscheid sei aber das Ergebnis eines langen Prozesses. «Ich habe meine Gründe», so der Newcastle-Profi. Vor allem die körperliche Zusatzbelastung, die durch die Länderspiele entstehe, habe dazu geführt, dass er sich künftig voll auf den Klubfussball konzentrieren möchte. «Heute die Jungs wiederzusehen, tut aber schon auch weh», so Schär.

Insgesamt bringen es Sommer, Shaqiri und Schär auf 305 Länderspiele, auf 64 davon an einer EM oder WM. 19 Endrunden-Teilnahmen kommen so zusammen. Dieses Kapitel ist nun offiziell beendet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos