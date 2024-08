1/6 Auch Fabian Schär tritt aus der Nati zurück.

Xherdan Shaqiri (32) und Yann Sommer (35) haben ihre Nati-Karrieren bereits beendet. Nun verliert die Schweiz eine weitere Teamstütze. Auch Fabian Schär (32) hat sich dazu entschieden, künftig nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen. Stattdessen will er sich auf seinen Klub Newcastle United konzentrieren.

«Nach mehr als zehn Jahren und 86 Spielen für die Schweiz ist der Zeitpunkt gekommen, mich zu verabschieden», wird Schär in der Medienmitteilung des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) zitiert.

Er hat unser Land an je drei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften vertreten. «Es hat mich mit grossem Stolz erfüllt, mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust auf den Fussballplätzen dieser Welt aufzulaufen», so Schär weiter. Die unfassbar schönen Momente und die Emotionen, die er mit der Nati erleben durfte, «werden mich ein Leben lang begleiten».

Nati-Debüt in Basel

Sein erstes Länderspiel bestritt Schär am 14. August 2013. Im Basler St. Jakob-Park wurde der damals 22-Jährige nach der Pause gegen keinen geringeren Gegner als Brasilien eingewechselt. Sein erstes Tor für die Schweiz erzielte der Innenverteidiger in seinem zweiten Länderspiel, in dem er erstmals in der Startformation stand. Insgesamt traf er für die Nati achtmal.

Schär kam an allen sieben Endrundenturnieren seit 2014 – inklusive Final Four der Nations League – in mindestens zwei Partien zum Einsatz. Auf derartige Werte kommen einzig Shaqiri, Ricardo Rodriguez und Granit Xhaka. «Auch wenn es mir als Trainer schwerfällt, respektiere ich seinen Entscheid und danke ihm herzlich für seinen Einsatz und seine Leistungen für unser Land», wird Nati-Coach Murat Yakin zitiert.

Und Schär lässt es sich nicht nehmen, ein grosses Danke auszusprechen. Dieses richtet er nicht nur an die Mitspieler, den Staff, die Trainer sowie seine Familie und sein Umfeld, ohne die diese Reise nicht möglich gewesen wäre. Sondern insbesondere auch an die Fans. «Vor allem möchte ich mich bei den Schweizer Fans bedanken, die mich über all die Jahre unterstützt haben. Es hat mir alles bedeutet und ich werde euch in meinem Herzen tragen.»

