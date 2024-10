Wer darf die Nati-Penaltys nach dem Rücktritt von Xherdan Shaqiri schiessen? Foto: TOTO MARTI 1/5

Tobias Wedermann Fussballchef

Wer darf jetzt eigentlich in der Schweizer Nati Penaltys schiessen und wieso wird so ein Geheimnis gemacht um die Schützen? «Granit entscheidet», sagte Trainer Murat Yakin im September auf die Frage nach der Nachfolge von Xherdan Shaqiri, dem einstigen Schützen Nummer 1. «Granit Xhaka und Manuel Akanji entscheiden», heisst es nach dem Serbien-Spiel von Murat Yakin nach dem verschossenen Elfmeter. Und: «Breel Embolo stand nicht auf der Liste.»

Entscheiden nun die Captains, gibt es eine Liste? Die Lage blieb unklar. Granit Xhaka verrät am Montag vor dem Dänemark-Rückspiel, dass es eine Liste mit drei Namen gibt. Wer darauf steht, wird aber nicht genannt. «Wieso macht man so ein Geheimnis darauf?», war die Reaktion unter Journalisten nach der Medienkonferenz.

Schützenliste kann von Spiel zu Spiel variieren

Blick lüftet dieses Geheimnis: Für jedes Spiel gibt es eine Liste von drei Namen. Darauf stehen Captain Granit Xhaka, Vizecaptain Manuel Akanji und ein dritter Spieler, der von der Aufstellung abhängig gemacht wird. Aus dem Spiel heraus haben Xhaka und Akanji zudem das letzte Wort und haben die Kompetenz, sich für einen weiteren Schützen zu entscheiden – wie bei Breel Embolo während des Serbien-Spiels. Der Captain erklärt: «Breel hatte sich gut gefühlt. Wir sind ein Team und achten darauf, wer sich bereit fühlt und Verantwortung übernehmen will. Ich mag es, wenn jemand vorausgeht und diese übernehmen will.»

Wer diese in einem allfälligen Penalty gegen Dänemark in St. Gallen übernehmen wird, bleibt unklar. Klar ist aber: Es gibt eine Liste – und am Schluss entscheiden Xhaka und Akanji.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos