Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Murat Yakin wirkt gefasst, als er eine gute halbe Stunde nach dem Spiel in den Katakomben des Stadions in Leskovac die 0:2-Pleite gegen Serbien erklärt. «Die Serben waren entschlossener und bissiger in den entscheidenden Duellen.» Vieles laufe momentan gegen sie, es fehle ein wenig der Glücksmoment. «Aber wir müssen auch selbstkritisch sein», so der Nati-Coach. «Es gibt zwei, drei Aktionen, in denen wir uns cleverer verhalten müssen.»

Konkret meint Yakin die Phase vor dem ersten Gegentreffer, als die Nati dem Gegner zu viele Corner und Freistösse am Strafraum zugesteht. Und auch beim zweiten Gegentor sieht die Abwehr nicht gut aus. Allen voran Manuel Akanji, auch wenn Yakin seinen Abwehrchef in Schutz nimmt. «Mitrovic schliesst hervorragend ab.»

Im Gegensatz zu Serbien haben wir keinen Mitrovic an diesem Abend – denn Breel Embolo ist der Schwächste auf dem Platz. Eine halbe Stunde bringt er kein Bein vor das andere. Dann wechselt er die Schuhe auf dem rutschigen Untergrund und vergibt kurz darauf die lange Zeit einzige Schweizer Top-Gelegenheit. Noch schlimmer wird es für den Monaco-Stürmer, als er in der 72. Minute vom Penaltypunkt an Serbiens Keeper Rajkovic scheitert.

Penaltyschütze nicht klar definiert

Der Fehlschuss passt zur Verfassung Embolos – und zu derjenigen der Nati. Embolo hat in dieser Saison noch kein Tor geschossen. «Er ist ein guter Junge, setzt sich ein und opfert sich in jedem Duell. Aber er sucht seinen Glücksmoment», so Yakin. Einen Vorwurf will der Nati-Coach Embolo aber keinen machen. Dieser habe sich reuig gezeigt. «Und er übernimmt Verantwortung, deswegen kann man ihm nicht böse sein.»

Auffallend ist: Laut Yakin sei Embolo gar nicht als Schütze vorgesehen gewesen. Allerdings ist ein Nachfolger von Xherdan Shaqiri, der zuletzt die Penaltys schoss, nie explizit bestimmt worden. «Granit und Manu entscheiden.» Wenn einer der beiden schiessen wolle, dann soll er das tun, ansonsten entscheide der Captain, so Yakin. Xhaka drückte Embolo den Ball in die Hände, nachdem dieser vorher angedeutet hatte, schiessen zu wollen.

Doch nützen tut es nicht. Embolo verschiesst, die Schweiz verliert – weshalb jetzt der Abstieg aus der Nations League droht. Nun braucht die Schweiz gegen Dänemark einen Sieg, um wenigstens das Mindestziel – Platz 3 – zu erreichen. Ein oder mehrere Glücksmomente in St. Gallen würden helfen, um die Krisensymptome zu bekämpfen.

