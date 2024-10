Schweizer Fans in Serbien

Dass Murat Yakin (50) vor Anpfiff eine Stadionrunde dreht und den Fans zuwinkt, ist nichts Ungewöhnliches. Die Begrüssung der Fans hat sich längst zum Ritual des Nati-Trainers entwickelt. Auch vor dem Nations-League-Spiel im Dubocica-Stadion schreitet er zum Schweizer Anhang, dieses Mal hat Yakin aber eine Überraschung im Gepäck.

Die rund 70 Fans, welche die umständliche Reise nach Leskovac auf sich genommen haben, bekommen vom Schweizerischen Fussballverband ein Ticket fürs Rückspiel gegen Serbien im Zürcher Letzigrund spendiert. Symbolisch überreicht Yakin ein grosses Karton-Ticket.

Weil die Flugverbindungen aus der Schweiz ins rund 45 Autominuten entfernte Nis alles andere als optimal ausfallen, haben sich viele Fans für einen Flug in die Hauptstadt Belgrad entschieden. Von dort ging es per Mietauto oder Bus rund drei Stunden in Richtung Süden. Andere haben sich für die Anreise über die nordmazedonische Hauptstadt Skopje entschieden. Auch von dort beträgt die Fahrzeit nach Leskovac über zwei Stunden.

Anreise über Belgrad oder Skopje

Nati-Fan Marcel Rohner (54) ist über Belgrad gereist, nicht aber aufgrund der besseren Flugverbindungen. «Wir haben den Flug direkt nach der Auslosung gebucht, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Partie, wie sonst auch, in Belgrad stattfinden wird», erzählt der Ostschweizer.

Gemeinsam mit rund 20 anderen Schweizern versammelt er sich zwei Stunden vor der Partie beim Fan-Treffpunkt. Von dort geht es auf den rund 15-minütigen Fanmarsch zum Stadion – umringt von etwa zwei Dutzend Polizisten. «Ich reise seit 31 Jahren an Länderspiele. So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Superfan Rohner.

Pfiffe während Schweizer Hymne

Es sei schon etwas schade, dass so kein Austausch mit den serbischen Fans stattfinden könne. «Aber die Polizisten wissen schon, was sie machen», findet Rohner. Aufgeladen wirkt die Stimmung rund ums Dubocica-Stadion aber nicht wirklich. Während des Fanmarschs gibt es von einigen Einheimischen sogar Applaus in Richtung des Nati-Anhangs.

«Von Anspannungen oder Anfeindungen ist nichts zu spüren», sagt auch Simon Dübendorfer (41) aus Bassersdorf. «Die Stimmung ist wie bei jedem Länderspiel.» Auf die Atmosphäre innerhalb des Stadions trifft das dann allerdings nicht mehr zu. Nach einem Pfeifkonzert zu Beginn der Schweizer Hymne skandiert das serbische Publikum in der Anfangsphase der Partie beinahe ununterbrochen «Kosovo ist Serbien». Und zu allem Übel geht die Partie auch noch 0:2 verloren.

