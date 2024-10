In St. Gallen geht es für die Schweizer Nati-Stars am Dienstag um mehr als nur drei Punkte. Nach dem vergeigten Start muss sich das Team einem Charaktertest stellen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann in seinem Kommentar.

Tobias Wedermann Fussballchef

«Ich hoffe, bei einem Sieg gibt es Bratwürste» – lobend scherzt Granit Xhaka am Tag vor dem Dänemark-Spiel über die St. Galler Spezialität, die ein Grund für die Ungeschlagen-Serie der Schweizer Nationalmannschaft in der Ostschweiz sein soll. Für Xhaka und seine Teamkollegen geht es in St. Gallen also wortwörtlich um die Wurst. Die Schweiz muss gegen Dänemark gewinnen. Mit der vierten Niederlage im vierten Spiel wäre der Pleiten-Start in der Nations League perfekt. Die EM-Euphorie und der Fussball, der ein ganzes Land begeistert hatte, in weite Ferne gerückt.

Darum geht es in St. Gallen um viel mehr als die Nations League, drei Punkte oder um die Revanche an den Dänen für das Hinspiel. Rund drei Monate nach der EM müssen sich die Nati-Stars einem Charaktertest unterziehen. So sehr und zurecht die Schweiz von den EM-Leistungen euphorisiert war. Fakt ist auch: Seit der WM 2022 in Katar hat man nur gegen ein Land gewonnen, das den hohen Ansprüchen entsprechend auf Augenhöhe ist. Italien im EM-Achtelfinal. Sonst gelangen seither – wenn überhaupt – ausschliesslich Siege gegen kleinere Länder.

Geben sich die Schweizer Fussballstars nur richtig Mühe, wenn es um etwas geht? Und warum droht unter Murat Yakin schon der zweite Krisen-Herbst in Folge? Unangenehme Fragen, denen man sich im Falle einer Niederlage stellen müsste.

