Alisha Lehmann wirbt für einen umstrittenen Glücksspielanbieter, der in der Schweiz auf der Sperrliste des Bundes steht. Dafür wird die Nati-Spielerin teils sehr harsch kritisiert.

In der Schweiz auf Sperrliste

Boomerang-Bet auf Sperrliste des Bundes, trotzdem in der Schweiz erreichbar

Alisha Lehmann, Schweizer Nationalspielerin und mit 17 Millionen Followern auf den sozialen Medien Internet-Star, steht für einen diskutablen Werbe-Auftritt in der Kritik. Die Bernerin wirbt auf Instagram für den umstrittenen Glücksspielanbieter Boomerang-Bet, obwohl dieser in der Schweizer auf der Sperrliste des Bundes steht.

Lehmann, seit dem 1. August Botschafterin des Online-Casinos, die auch Werbepartner der AC Milan ist, lockt ihre Fans in einem Post mit hohen Gewinnen: «Stellt euch vor: 78'000 Euro in einem Mal.» Und: «Du kannst es wie ich schaffen.»

Diese Art Werbung kommt bei einem Teil ihrer Follower nicht gut an. «Zum Schaudern», «Gibts nicht, sie macht Werbung dafür?», «also hast du deine Seele verkauft?», sind nur ein paar kritische Beispiele. Auch wird ihr vorgeworfen, ihre Fans damit in die Spielsucht zu treiben. Und manche warnen vor der Seite: «Ich hoffe, niemand meldet sich an, weil er glaubt, dass dies echt ist.»

Glücksspiel-Werbung untersteht strengen Regeln

Die deutsche Plattform 11freunde.de nimmt die Kritik an Lehmann mit dem Wortspiel «Alisha, nee Mann!» auf.

«Das Gesetz schreibt vor, dass Veranstalter von Geldspielen weder auf irreführende noch auf aufdringliche Weise Werbung machen dürfen. Ausserdem darf sich Werbung nicht explizit an minderjährige oder gesperrte Personen richten», äussert sich Monique Portner-Helfer von Sucht Schweiz gegenüber 20 Minuten zu Lehmanns Werbevideo ein und erklärt, dass jeweils im «Einzelfall geprüft werden» müsse, ob die Kriterien erfüllt sind.

Portner-Helfet betont weiter, dass nicht bewilligtes Geldspiel in der Schweiz nicht beworben werden darf. Die Glücksspiel-Lizenz von Boomerang-Bet läuft über Curaçao, wobei hiesige Anbieter ohne Schweizer Lizenz illegal sind. Die Seite steht zwar auf der Sperrliste des Bundes, ist aber leicht aufrufbar, weil solche Sperren mit einem veränderten Link umgangen werden können. Portner: «Dem Staat entsteht ein grosser Aufwand. Diese Seiten können nicht in Echtzeit gesperrt werden.»

Auf der Seite selbst sind die Registrierungshürden dann ebenfalls gering. Eine Altersangabe mit Identitätskontrolle ist zumindest vor dem Platzieren einer Wette nicht vonnöten.

Eine Anfrage an Alisha Lehmanns Management ist noch unbeantwortet.

