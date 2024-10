Pia Sundhage hat am Montag ihr 25-köpfiges Aufgebot bekannt gegeben. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus 1/6

Die Zeit der Experimente ist vorbei. Knapp neun Monate vor der Heim-EM macht Nati-Trainerin Pia Sundhage ernst: Für die beiden Testspiele gegen Australien in Zürich und Frankreich in Genf setzt die Schwedin auf das erfahrenste Aufgebot ihrer bisherigen Amtszeit. Alle 25 Spielerinnen sind unter Sundhage schon mindestens einmal aufgeboten worden.

Zum ersten Mal seit Februar ist Lia Wälti (31) wieder mit an Bord. Die Nati-Kapitänin hat bei Arsenal erst im September ihr Comeback gefeiert. «Es wird interessant zu sehen, wie sie das Beste aus ihren Mitspielerinnen herausholt», freut sich Sundhage.

Auch Pilgrim und Beney sind zurück

Wälti ist aber nicht die einzige Spielerin, die nach einer längeren Verletzungspause ins Aufgebot zurückkehrt. Auch Alayah Pilgrim (21), Iman Beney (18) und Lara Marti (25) kommen zu ihren Nati-Comebacks. Ebenfalls nach einem Unterbruch wieder mit dabei sind Sandrine Mauron (27) und Goalie Noemi Benz (20).

Angst, gegen die in der Weltrangliste deutlich besser klassierten Gegner das in den letzten Spielen gewonnene Selbstvertrauen wieder zu verlieren, hat Sundhage nicht. «Im Hinblick auf die EM ist es wichtig, gegen gute Teams zu spielen, um unsere Stärken und Schwächen noch besser aufzudecken», so die Nati-Trainerin. Die Resultate der Testspiele seien dabei zweitrangig.

