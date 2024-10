Das Derby zwischen dem FC Zürich und GC ist zwar erst am kommenden Samstag, die Emotionen kochen aber jetzt schon hoch. Ein belangloser Testkick am Freitag stand vor dem Abbruch.

Im Testspiel auf dem Heerenschürli kochen am Freitag die Emotionen über. Foto: Pius Koller 1/4

Eigentlich ist es in der Länderspielpause ruhig um die Klubs, weil der Fokus auf den Nationalteams liegt. Derzeit ist die Nations League im Gange. Trotzdem gehts auf Klubebene nicht ohne Action. Das beweisen der FC Zürich und der FC Vaduz.

Am Freitag begegnen sich der Super- und der Challenge-Ligist in einem Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Zürcher Heerenschürli. 2:2 endet das Spiel. Beim FCZ gibts Erfreuliches zu berichten: Drei Zukunftsversprechen kommen unter Trainer Ricardo Moniz (60) zum Debüt, unter anderem der 15-jährige Boris Srejic, der im defensiven Mittelfeld aufläuft. Er trumpft mit seiner Spielintelligenz auf.

Teams gehen sich an die Gurgel

Doch der Trainingskick bleibt aus einem anderen Grund in den Köpfen haften. Er hat nach Blick-Informationen ganz dicht vor dem Abbruch gestanden, war eigentlich schon vorbei, weil bei den beiden Teams die Emotionen noch während der ersten Halbzeit komplett übergekocht sind. Zu viel des Guten für Schiedsrichter Marijan Drmic. Dieser hatte entschieden, das Spiel frühzeitig zu beenden, und schon abgepfiffen.

Was war der Auslöser für die hitzige Atmosphäre im Testspiel – zumal zwischen den beiden Teams keine Rivalität bekannt ist? Es beginnt damit, dass FCZ-Trainer Moniz den Ball an der Seitenlinie nicht gleich freigibt und einen schnellen Einwurf der Liechtensteiner verhindern will. Daraufhin schubst ein Vaduz-Spieler den FCZ-Trainer, was sich die Stadtzürcher nicht gefallen lassen. Das Gerangel und die Provokationen nehmen so richtig Fahrt auf und enden in einer hitzigen Rudelbildung.

Dann gehts doch noch weiter

Erst als sich nach einigen Minuten alles wieder etwas beruhigt, geht der Testkick auf dem FCZ-Gelände doch noch weiter. Schliesslich wird die Partie zu Ende gespielt. Auf Anfrage wollten sich die beiden Klubs nicht zum Vorfall äussern.

Ob die heissen Emotionen einen Vorgeschmack auf den kommenden Samstag sind? Dann findet das erste Zürcher Derby der Saison zwischen dem FCZ und GC statt. Für den FC Vaduz gehts ebenfalls am kommenden Samstag weiter – gegen Tabellenführer Thun.

