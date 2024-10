Ein gutes Omen, damit der Schweizer Stein in der Nations League endlich ins Rollen kommt? Bei Nati-Gegner Dänemark fehlt am Dienstag Morten Hjulmand. Der Däne sorgte hierzulande schon für rote Köpfe.

Dänen-Provokateur fehlt am Dienstag in St. Gallen

Dänen-Provokateur fehlt am Dienstag in St. Gallen

Kurz zusammengefasst Dänemarks Hjulmand fehlt gegen die Schweiz

Der Däne fiel gegen die Schweiz zweimal unsportlich auf

Auch Stammspieler Victor Kristiansen fehlt am Dienstag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dänemarks Morten Hjulmand sieht gegen Spanien Gelb. Foto: AFP 1/5

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Bei Nati-Gegner Dänemark herrscht trotz sechs Punkten aus zwei Spielen in der Nations League nicht heile Welt. Nach dem 0:1 gegen Spanien am Samstagabend ist Trainer Kasper Hjulmand genervt, als er von dänischen Journalisten auf eine Szene angesprochen wird.

«Man kann sie leider geben», gibt der Übungsleiter zu Protokoll und spricht damit die Gelbe Karte an, die sein Agressivleader Morten Hjulmand (25) nach gut 30 Minuten erhält. Mit offener Sohle geht dieser in einen Zweikampf gegen den Spanier Oyarzabal, holt sich so die zweite Gelbe Karte ab und wird gegen die Schweiz am Dienstag (20.45 Uhr) gesperrt fehlen.

Ein gutes Omen für die Nati? Hjulmand war gegen die Schweiz zuletzt zweimal mit unsportlichem Verhalten aufgefallen. lm Testspiel im März hatte er gegen unseren Nati-Captain Granit Xhaka nachgetreten. Vor einem Monat im Nations-League-Hinspiel war Hjulmand Ausgangspunkt der Rudelbildung, die zum Platzverweis gegen Xhaka führte.

Nun bleibt er am Dienstag aussen vor. Genau wie Victor Kristiansen, ein anderer Stammspieler.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos