Der FC St.Gallen verliert in der Women's Super League gegen Basel. Das Spiel rückt aber nach der schweren Verletzung der Ostschweizerin Karin Bernet in den Hintergrund.

Karin Bernet (r.) erleidet gegen Basel eine schwere Verletzung. Foto: freshfocus 1/5

Üble Szene in der Women's Super League! In der Partie zwischen St. Gallen und Basel kommt es zu einem Schreckmoment. Die Ostschweizer Kapitänin Karin Bernet prallt in der zweiten Halbzeit nach einem Einwurf mit Teamkollegin Chantal Wyser zusammen. Ihr Bein beugt sich dabei in die falsche Richtung. Ein schauriger Anblick.

Die 29-Jährige bleibt schreiend am Boden liegen, erst nach mehreren Minuten wird sie mit einer Trage abtransportiert. Wie der Verein mitteilt, zog sich die Mittelfeldspielerin einen Bruch im Schien- und Wadenbein zu.

Team beweist Moral

Zum Zeitpunkt des Zusammenpralls liegt das Heimteam aus Basel bereits mit 2:0 vorne. Aurélie Csillag sorgt nach vier Minuten für die frühe Führung. Zur Stundenmarke erhöht Coumba Sow nach einem Eckball.

Die Gäste zeigen trotz des Rückschlags Charakter und können kurz vor Schluss durch Jana Brunner nochmals verkürzen. Zu mehr reicht es den Espen aber nicht. Das Resultat ist an diesem Wochenende aber zweitrangig.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos