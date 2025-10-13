DE
Rasen ist «katastrophal»
Auf diesem Acker will sich die Nati das WM-Ticket holen

Will die Schweiz die WM-Quali schon am Montag klarmachen, braucht es gegen Slowenien zwingend einen Sieg. Der Rasen und Ljubljana und die slowenische Heimstärke sorgen aber für Stolpergefahr.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
1/7
Murat Yakin nimmt den Platz im Stadion Stozice unter die Lupe.
Darum gehts

  • Schweiz könnte WM-Ticket sichern, Rasen in Ljubljana in katastrophalem Zustand
  • Nati-Trainer Yakin nimmt schlechten Platz gelassen, erwartet spielbares Feld
  • Slowenien verlor nur eines der letzten 18 Heimspiele
Lucas Werder

Die Ausgangslage vor dem Duell gegen Slowenien ist klar: Lässt der Kosovo am Montag gegen Schweden Punkte liegen und die Schweiz schlägt zeitgleich Slowenien, hat die Nati das WM-Ticket nach nur vier Spielen definitiv in der Tasche.

Ein richtig attraktives Fussballspiel ist in Ljubljana aber nicht zu erwarten. Hauptverantwortlich dafür ist der Rasen im Stadion Stozice. Dieser befindet sich in einem derart desaströsen Zustand, dass die Nati für das Abschlusstraining am Sonntagabend auf einen benachbarten Trainingsplatz ausweichen musste.

Yakin nimmt kaputten Rasen gelassen hin

Als «katastrophal» bezeichnen slowenische Journalisten den Platz im 2010 eröffneten Stadion. Ähnliche Adjektive dürften auch Murat Yakin (51) durch den Kopf gegangen sein, als der Nati-Trainer den Rasen nach seiner Pressekonferenz persönlich unter die Lupe nahm. Praktisch auf dem ganzen Feld sind kleine Löcher zu entdecken, die mit Sand aufgeschüttet wurden. Mit Abdeckungen und grossen Wärmelampen versucht der Stadion-Platzwart den Schaden einigermassen in Grenzen zu halten.

Im SRF-Interview zeigt sich Yakin aber gelassen. «Die Gegebenheiten sind für den Gegner die gleichen. Auch wenn sie eine geradlinigere Spielweise haben, für die der Boden ein Vorteil sein könnte», so der Nati-Coach. «Wir haben schon schlimmere Plätze erlebt. Ich glaube, nochmals geschnitten und mit etwas Wasser darauf, wird er sicher gut bespielbar sein.»

Nur eine Heimpleite in drei Jahren

Ein Selbstläufer wird das Spiel aus Schweizer Sicht aber sowieso nicht werden. Zu Hause haben die Slowenen nur eines der letzten 18 Spiele verloren. Unter anderem trotzte man dabei Dänemark und Schweden ein Unentschieden ab, Norwegen und Portugal konnte das Team von Matjaz Kek (64) sogar bezwingen.

Die einzige Heimniederlage in über drei Jahren musste Slowenien im vergangenen November hinnehmen, als man sich in der Nations League beim erneuten Aufeinandertreffen mit den Norwegern mit 1:4 geschlagen geben musste. Will die Nati die WM schon am Montag klarmachen, muss ihr dieses Unterfangen auf dem slowenischen Acker ebenfalls gelingen.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

