Darum gehts
- Slowenien hofft trotz schwachem Start in der Gruppe auf WM-Quali
- Slowenische Sportler wie Doncic und Pogacar sind internationale Superstars
- Balkan-Land hat 2 Millionen Einwohner und erlangte 1991 die Unabhängigkeit
Luka Doncic (Basketball), Tadej Pogacar (Rad), Anze Kopitar (Eishockey) oder Janja Garnbet (Sportklettern). Kaum ein anderes Land hat in der jüngeren Vergangenheit im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl so viele sportliche Superstars hervorgebracht wie das zwischen Alpen und Adria gelegene Land mit seinen zwei Millionen Einwohnern, das 1991 seine Unabhängigkeit vom ehemaligen Jugoslawien erlangte und auch im Wintersport und im Handball eine grosse Tradition hat.
Auch der Fussball hat mit Benjamin Sesko (22) seinen Superstar, der für die Kinder als grosses Idol dient. Angeführt vom heutigen Stürmer von Manchester United hat das slowenische Nationalteam auch Erstaunliches vollbracht. An der EM 2024 blieb es ungeschlagen und scheiterte im Achtelfinal gegen Portugal erst im Penaltyschiessen.
Dementsprechend gross waren die Hoffnungen vor Beginn der Quali, dass sich Slowenien erstmals seit 2010 wieder für eine WM qualifiziert. Optimisten rechneten sogar damit, dass das Team von Matjaz Kek (64) die Gruppe als Sieger abschliessen könnte. Der anfänglichen Euphorie ist aber Ernüchterung gewichen. Nach drei Spielen ist Slowenien noch ohne Sieg, gegen die Nati blieb man beim Hinspiel in Basel im September chancenlos. Bereits zur Pause stand das Schlussresultat von 0:3 fest.
Wenig überraschend fielen die Kommentare der anwesenden slowenischen Medienvertreter bissig aus. Für viele war es der schwächste Auftritt seit Jahren. Ähnlich sehen es auch die Protagonisten. «Ich glaube, dass die Schweizer in Basel das wahre Gesicht Sloweniens nicht gesehen haben», sagt Mittelfeldspieler Svit Seslar (23) am Tag vor dem Rückspiel in Ljubljana, in dem der Gastgeber unter Zugzwang steht.
Doch den Slowenen gefällt die Rolle des Aussenseiters. «Für uns ist es ein Spiel, in dem wir viel gewinnen können. Wir spielen gegen den Favoriten der Gruppe, denn die Schweiz ist die beste Mannschaft. Und genau das muss uns zusätzliche Energie geben», sagt Trainer Kek. «Warum sollten wir nicht die Ersten sein, die gegen die Schweiz ein Tor schiessen und ihr Punkte abnehmen?» Gelingt das den Slowenen, haben sie im November eine gute Ausgangslage, um sich zumindest noch einen Platz in den WM-Playoffs zu sichern.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
4
6
2
3
2
6
3
3
1
6
4
3
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
4
5
10
3
4
-3
3
4
4
-13
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
6
9
2
3
0
4
3
3
2
3
4
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
19
16
2
6
6
13
3
7
-5
10
4
7
-5
3
5
6
-15
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
16
15
2
6
8
13
3
6
5
10
4
7
2
8
5
7
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
26
18
2
5
7
12
3
6
-1
9
4
6
-10
3
5
5
-22
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
9
12
2
5
13
11
3
5
5
10
4
6
-4
6
5
6
-23
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
13
15
2
6
3
11
3
5
-2
7
4
6
-4
5
5
6
-10
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
19
16
2
7
4
13
3
7
4
12
4
6
-9
6
5
6
-18
0