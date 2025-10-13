Bekommt Manzambi gegen Slowenien seine Startelf-Chance?

Gegen Schweden trifft Johan Manzambi (19) kurz nach seiner Einwechslung zum 2:0-Endstand. Nun hofft das Nati-Juwel auf mehr Spielzeit.

1/7 Johan Manzambi könnte gegen Slowenien zu seinem sechsten Länderspiel kommen. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Johan Manzambi beeindruckt mit Toren für die Schweizer Nationalmannschaft

Murat Yakin lobt Manzambis Tordrang

Manzambi erzielte 2 Tore und machte 1 Vorlage in 5 Länderspielen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

Seine Zahlen sprechen für sich: fünf Länderspiele, zwei Tore, eine Vorlage. Seit seinem Nati-Debüt gegen Mexiko ist Johan Manzambi (19) alle 57 Minuten an einem Schweizer Tor beteiligt. Werte, die den Genfer eigentlich zu einem Kandidaten für die Startelf machen müssten. Doch noch hat Murat Yakin den Allrounder nicht von der Leine gelassen. Drei Kurzeinsätze hat Manzambi nach den ersten drei WM-Quali-Spielen auf dem Konto.

«Ich fühle mich gut, so wie es ist. Aber ehrlich gesagt, hoffe ich schon auf etwas mehr Einsatzzeit», gibt Manzmabi nach dem 2:0-Sieg gegen Schweden zu. In Solna bekommt der Superjoker nur sechs Minuten Einsatzzeit. Doch die reichen ihm, um sein erstes Pflichtspieltor für die Nati zu erzielen.

«Unglaublich, dieser Tordrang»

In der Nachspielzeit kommt der Superjoker auf dem rechten Flügel an den Ball, nimmt Tempo auf, zieht in die Mitte und schliesst ab. Schweden-Verteidiger Hien lenkt unglücklich ab, wodurch sich Goalie Johansson geschlagen geben muss. «Ich denke, dass ich heute gezeigt habe, was ich kann», so Manzambi.

Murat Yakin zeigt sich begeistert von den Qualitäten des Aufsteigers beim SC Freiburg. «Unglaublich, dass er am Schluss noch diesen Tordrang hat», schwärmt der Nati-Trainer. «Eigentlich hätte ich erwartet, dass er an die Seitenlinie geht und die Zeit verzögert. Aber er will in jedem Training und jedem Spiel ein Tor erzielen.»

WM für Manzambi noch kein Thema

Doch nicht nur aufgrund seiner Torgefährlichkeit hat Manzambi gute Chancen, sich im kommenden Sommer einen Platz im WM-Kader zu ergattern, sollte es mit der Qualifikation klappen. Yakin schätzt auch die Polyvalenz seiner Neuentdeckung. Bei seinem Klub hat Manzambi in dieser Saison schon im defensiven und im offensiven Mittelfeld gespielt, in der Nati kam er bislang auf dem Flügel zum Einsatz.

Vom Turnier in Nordamerika will Manzambi selbst aber noch nichts wissen. «Die WM ist noch ziemlich weit weg. Ich muss mich noch beweisen. Egal, ob in der Nati oder im Verein, ich habe noch viel zu tun», ist er überzeugt. Die nächste Chance dazu wird er bereits am Montagabend gegen Slowenien bekommen. Vielleicht sogar das erste Mal in dieser WM-Quali von Beginn an?