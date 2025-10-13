DE
FR
Abonnieren
Manzambi trifft in der Nachspielzeit zum 2:0
0:31
Der Joker sticht:Manzambi trifft in der Nachspielzeit zum 2:0

Nati-Trainer Yakin schwärmt
Bekommt Manzambi gegen Slowenien seine Startelf-Chance?

Gegen Schweden trifft Johan Manzambi (19) kurz nach seiner Einwechslung zum 2:0-Endstand. Nun hofft das Nati-Juwel auf mehr Spielzeit.
Publiziert: vor 46 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Johan Manzambi könnte gegen Slowenien zu seinem sechsten Länderspiel kommen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Johan Manzambi beeindruckt mit Toren für die Schweizer Nationalmannschaft
  • Murat Yakin lobt Manzambis Tordrang
  • Manzambi erzielte 2 Tore und machte 1 Vorlage in 5 Länderspielen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Seine Zahlen sprechen für sich: fünf Länderspiele, zwei Tore, eine Vorlage. Seit seinem Nati-Debüt gegen Mexiko ist Johan Manzambi (19) alle 57 Minuten an einem Schweizer Tor beteiligt. Werte, die den Genfer eigentlich zu einem Kandidaten für die Startelf machen müssten. Doch noch hat Murat Yakin den Allrounder nicht von der Leine gelassen. Drei Kurzeinsätze hat Manzambi nach den ersten drei WM-Quali-Spielen auf dem Konto.

«Ich fühle mich gut, so wie es ist. Aber ehrlich gesagt, hoffe ich schon auf etwas mehr Einsatzzeit», gibt Manzmabi nach dem 2:0-Sieg gegen Schweden zu. In Solna bekommt der Superjoker nur sechs Minuten Einsatzzeit. Doch die reichen ihm, um sein erstes Pflichtspieltor für die Nati zu erzielen.

«Unglaublich, dieser Tordrang»

In der Nachspielzeit kommt der Superjoker auf dem rechten Flügel an den Ball, nimmt Tempo auf, zieht in die Mitte und schliesst ab. Schweden-Verteidiger Hien lenkt unglücklich ab, wodurch sich Goalie Johansson geschlagen geben muss. «Ich denke, dass ich heute gezeigt habe, was ich kann», so Manzambi.

Mehr zur Nati
So kams zum goldenen Herbst von Murat Yakin
Mit Video
analyse
Lehren aus der Baisse gezogen
So kams zum goldenen Herbst von Murat Yakin
Kobel ist in der Nati längst mehr als nur Sommers Erbe
Ein Jahr als Nummer 1
Kobel ist in der Nati längst mehr als nur Sommers Erbe
«Gregor hat immer noch unglaublich viel Potenzial»
Interview
Nati-Goalietrainer Foletti
«Kobel hat immer noch unglaublich viel Potenzial»
Nati-Stars basteln an ihrem Meisterstück
Mit Video
Kommentar
Kurz vor Blitz-Quali
Nati-Stars basteln an ihrem Meisterstück

Murat Yakin zeigt sich begeistert von den Qualitäten des Aufsteigers beim SC Freiburg. «Unglaublich, dass er am Schluss noch diesen Tordrang hat», schwärmt der Nati-Trainer. «Eigentlich hätte ich erwartet, dass er an die Seitenlinie geht und die Zeit verzögert. Aber er will in jedem Training und jedem Spiel ein Tor erzielen.»

WM für Manzambi noch kein Thema

Doch nicht nur aufgrund seiner Torgefährlichkeit hat Manzambi gute Chancen, sich im kommenden Sommer einen Platz im WM-Kader zu ergattern, sollte es mit der Qualifikation klappen. Yakin schätzt auch die Polyvalenz seiner Neuentdeckung. Bei seinem Klub hat Manzambi in dieser Saison schon im defensiven und im offensiven Mittelfeld gespielt, in der Nati kam er bislang auf dem Flügel zum Einsatz.

Vom Turnier in Nordamerika will Manzambi selbst aber noch nichts wissen. «Die WM ist noch ziemlich weit weg. Ich muss mich noch beweisen. Egal, ob in der Nati oder im Verein, ich habe noch viel zu tun», ist er überzeugt. Die nächste Chance dazu wird er bereits am Montagabend gegen Slowenien bekommen. Vielleicht sogar das erste Mal in dieser WM-Quali von Beginn an?

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Türkei
Türkei
3
0
6
3
Georgien
Georgien
3
0
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
7
9
2
Ungarn
Ungarn
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-6
3
4
Irland
Irland
3
-2
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
5
7
12
3
Israel
Israel
6
-1
9
4
Estland
Estland
6
-10
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
5
-2
7
4
Lettland
Lettland
6
-4
5
5
Andorra
Andorra
6
-10
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
SC Freiburg
SC Freiburg
Slowenien
Slowenien
Schweden
Schweden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        Slowenien
        Slowenien
        Schweden
        Schweden