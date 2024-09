Kurz zusammengefasst Nach dem Witz-Rot gegen die Dänen sorgen nun auch Entscheidungen im Spanien-Spiel für rote Köpfe

Videos zeigen, dass das Amdouni-Tor wohl hätte zählen müssen

Und Spaniens Führungstreffer bleibt fragwürdig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Tobias Wedermann Fussballchef

«Die Schiedsrichter sind momentan nicht auf unserer Seite», sagt Nati-Star Remo Freuler nach der 1:4-Niederlage gegen Spanien in der Nations League. Fazit nach zwei Schweizer Spielen: Eine skandalöse Rote Karte gegen Nico Elvedi im Dänemark-Spiel, zwei aberkannte Tore gegen Spanien sowie ein Tor der Spanier, bei dem bis heute unklar ist, ob der Ball wirklich hinter der Linie war.

Blick liegen neue Videos aus dem Stade de Genève vor, die nun etwas Licht ins Dunkle bringen – und das bosnische Schiedsrichter-Gespann um Irfan Peljto in den Fokus rückt. In der 48. Spielminute köpft Zeki Amdouni den Ball nach einem Vargas-Eckball zum vermeintlichen 2:2-Ausgleich ins Tor. Spieler, Staff und Fans freuen sich über die erfolgreiche Aufholjagd in Überzahl.

Doch Schiri Peljto gibt den Treffer nicht, da sein Assistent den Corner von Vargas zuvor im Aus gesehen hatte. Schaut man sich das Video, welches Blick vorliegt, an, muss dieser Schiri-Entscheid stark hinterfragt werden: Darauf sieht es nicht so aus, dass der Ball hinter der Grundlinie war.

Zeki Amdouni freute sich in der 48. Minute gegen Spanien bereits über den Ausgleichstreffer. Es wäre für den 23-Jährigen ein Doppelpack gewesen. Foto: TOTO MARTI 1/5

Spanien-Tor gar nicht hinter der Linie?

Auch die Situation beim ersten Führungstreffer der Spanier bleibt fragwürdig. Öffentlich wollte die neue Nummer 1 der Nati nach dem Spiel nicht über seine vier Gegentore reden, doch gemäss Blick-Informationen ist sich Gregor Kobel sicher: Das 1:0 der Spanier hätte nicht zählen dürfen, da der Ball nicht mit vollem Umfang hinter der Linie war. Über eine Torlinien-Technik verfügt man in der Nations League nicht, obwohl Peljto bei der Szene auf seine Uhr schaute, wo er normalerweise das entsprechende Signal erhalten würde. Nach längerem Zögern entscheidet der Schiedsrichter letztlich auf Goal.

0:30 Video wirft Fragen auf: War der Ball beim 0:1 wirklich hinter der Linie?

Auf den TV-Bildern ist nicht klar erkennbar, ob Kobel den Ball vor oder hinter der Linie pariert hatte. Der Videoschiedsrichter versuchte ebenfalls vergeblich, klare Bilder zu sichten. Entscheid: «Es konnte nicht bewiesen werden, dass der Ball nicht hinter der Torlinie war.» Im Video, welches Blick vorliegt, ist es ebenfalls unklar – Tendenz ist allerdings, dass der Ball nicht ganz über der Linie war. Die Zweifel am Tor wachsen weiter. Wieso die Schiedsrichter mit dieser Beweislage auf Tor entschieden haben, ist schwer nachvollziehbar.