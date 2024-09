1/5 Murat Yakin hielt mit der Kritik an seiner Mannschaft zurück.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

2 Spiele, 0 Punkte, 1:6 Tore. Der rauschende EM-Sommer der Nati ist nach der höchsten Niederlage seit dem 1:6 im WM-Achtelfinal 2022 gegen Portugal definitiv vorbei. Nati-Coach Murat Yakin (49) verzichtet nach der Pleite gegen Spanien aber darauf, mit seiner Mannschaft zu hart ins Gericht zu gehen. «Bis zum 1:2 haben wir ein gutes Spiel gezeigt, dann haben wir etwas die Geduld verloren.

Niederlage gegen Spanien: «Xhaka fehlt an allen Ecken und Enden» ( 00:51 )

Sie seien es sich gewohnt, dass sie im September ihre Probleme hätten, so Yakin. «Viele Spieler sind noch nicht im Rhythmus und auf Formsuche.» Gerade gegen einen Gegner wie Spanien falle so etwas ins Gewicht. «Wir dürfen nicht Spanien als Massstab nehmen. Wenn wir gegen solche Teams bestehen wollen, müssen wir 14 bis 16 Spieler haben, die in diesem Rhythmus sind.»

Xhaka nicht zu ersetzen

Auch deswegen fielen die Absenzen von Dan Ndoye, Silvan Widmer, Nico Elvedi und vor allem Granit Xhaka ins Gewicht. Das Fehlen des Captains war von der ersten Minute an spürbar. Bis sich die Nati in der Defensive organisiert hatte, lag sie bereits 0:2 zurück. Erst mit dem Platzverweis gegen den spanischen Verteidiger Le Normand änderten sich die Kräfteverhältnisse.

1/26 Akanji, Freuler, Kobel und Co. kriegen von den Spaniern einen Denkzettel verpasst.

«Unser Spiel ist auf Ballbesitz und Dominanz aufgebaut. Wenn Granit fehlt, fehlen die Verbindungen und Lösungen, die er anbietet», so Yakin. Zudem würden auch die Pässe in die Schnittstellen fehlen. Zwar tat Yakin seine Unzufriedenheit über die Leistung von Xhaka-Ersatz Denis Zakaria kund, nahm diesen aber auch in Schutz. «Denis ist ein anderer Spielertyp, der von seiner Dynamik lebt.» Als Lichtblick nannte der Nati-Coach Torschütze Zeki Amdouni. «Er hat seine Chance genutzt.»

Nati verkürzt zwischenzeitlich: Amdouni erzielt vor der Pause das einzige Schweizer Tor ( 00:24 )

Brisante Duelle gegen Serbien und Dänemark

Wie bereits am Donnerstag ärgerte sich Yakin über den Schiedsrichter, insbesondere über den nicht gegebenen Treffer von Omeragic und das nicht gepfiffene Hands von Yamal kurz vor der Pause. «Das Glück war nicht auf unserer Seite, die entscheidenden Momente sind nicht für uns gelaufen.» Er nahm sein Team aber auch in die Pflicht. «Wir müssen uns dieses Glück wieder erarbeiten.» Und zwar bereits im Oktober. Die beiden Spiele in Serbien und zu Hause gegen Dänemark versprechen nicht nur sportlich viel Brisanz.