Zwei Spiele, null Punkte, eins zu sechs Tore. Der Start in die Nations League ist der Nati missraten. Nach der herben 1:4-Pleite in Genf gegen Spanien stehen die Schweizer Akteure Red und Antwort.

Manuel Akanji (bei SRF)

«Diese vier Gegentore wären nicht nötig gewesen. Das waren Absprachefehler, wir haben nicht genau genug geschaut, wo sich der Gegner befindet. Das passierte viel zu einfach. Besonders die letzten beiden Tore. In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich gut gespielt. In der zweiten Halbzeit haben das dann nicht mehr getan, wir haben viele Pässe ohne Druck gespielt, obwohl wir ein Mann mehr waren und wir Überzahl auf den Seiten schaffen wollten. Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach Pässe gespielt haben, um Pässe zu spielen.

Schlussendlich ist die Niederlage verdient, weil wir zu wenig gemacht haben. Wir hatten genug defensive Spieler auf dem Feld, um die Konter abzusichern. Aber unsere Absprache hat nicht funktioniert, wir haben nicht gut genug kommuniziert. In den nächsten zwei Spielen müssen wir sechs Punkte holen, wenn wir in der Liga bleiben und die Chance auf das Final-Four erhalten wollen. Ich glaube wir haben gute Ansätze. Aber wir haben Fehler gemacht, die wir an der EM nicht gemacht haben. Das müssen wir anschauen, wenn wir im Oktober wieder zusammenkommen.»

Remo Freuler (bei SRF)

«Diese Leistung reicht nicht. In der defensiven Phase müssen wir viel besser arbeiten. Es kann nicht sein, dass wir vier Tore in einem Spiel bekommen. Vor der Halbzeit hatten wir viel Schwung. In der zweiten Halbzeit wollten wir dasselbe tun. Aber das ist uns nicht mehr gelungen. Wir haben viel zu wenig Druck gemacht.

Für mich war der Handentscheid gegen mich okay (vor dem aberkannten Ausgleichstreffer von Omeragic, Anm. d. Red.). Kann man schon geben. An dem hats nicht gelegen, sondern an unserer eigenen Leistung. Es war eine Stärke von uns an der Euro, dass wir wenige Tore bekommen haben. Das müssen wir wieder verbessern.»

Ruben Vargas (bei SRF)

«Wenn man so lange in Überzahl spielt, muss man seine Chancen effizienter nutzen. Spanien war eiskalt und hat seine Chancen eiskalt genutzt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Spanien hat sich in der Halbzeit umgestellt, stand danach tiefer und spielte auf Konter. Wir waren vorne zu wenig effizient, die letzten Pässe und die letzten Entscheidungen, um eine wirkliche Torchance herauszuspielen, sind uns nicht gelungen.

Ich habe den meinen Eckball vor dem aberkannten 2:2 nicht nochmals angesehen. Aber als ich geschossen habe, habe ich gedacht, dass alles normal und der Ball im Feld ist. Der Schiedsrichter hat aber anders entschieden.»

Murat Yakin (bei SRF)

«Wir sind in der Nations League bereits einmal mit drei Niederlagen gestartet. Es ist also noch nichts verloren. Aber es war nicht alles so schlecht. Es ist jedoch bitter, wenn man in Dänemark mit diesen Schiedsrichterentscheiden das Spiel verliert. Und auch heute hatten wir einige Aktionen, die gegen uns gelaufen sind. Uns hat Klarheit und Organisationen gefehlt. Wir haben dominant gespielt, aber das Glück lag nicht auf unserer Seite.

In der zweiten Halbzeit haben sie sich auf uns eingestellt, danach sind wir nicht mehr durchgekommen. Sie habens gut verteidigt und wir waren zu offen. Da müsste man geduldiger sein. Das hatten wir heute nicht. In den Schlüsselmomenten sind wir nicht belohnt worden.»