Nati-Coach Yakin erklärt Abreise von Ndoye und Akanji

Murat Yakin kündigt an der Pressekonferenz vor dem Schottland-Spiel Änderungen in der Aufstellung an. Ricardo Rodriguez und Remo Freuler freuen sich auf ihr Jubiläumsspiel.

Darum gehts Akanji und Ndoye reisen leicht angeschlagen ab, Yakin kündigt gegen Schottland mehrere Wechsel an

Ricardo Rodriguez soll sein 150. Länderspiel bestreiten, Remo Freuler sein 100.

Yakin führt Gespräche über den bis 2028 laufenden Vertrag und will bei der Schweizer Nati bleiben

Carlo Steiner Redaktor Sport

Durch den vorzeitigen Aufstieg in die Liga A der Nations League durch das 0:0 in Slowenien hat das abschliessende Spiel gegen Schottland Testspielcharakter. Die Partie steht zudem im Zeichen zweier Jubilare: Ricardo Rodriguez (34) wird voraussichtlich sein 150. Länderspiel bestreiten, Remo Freuler (34) sein 100.

Obwohl Murat Yakin (52) ziemlich klar sagt, dass beide zum Einsatz kommen werden, gibt sich Rodriguez bescheiden: «Es wäre ein Traum, mit meiner Familie im Stadion das 150. Spiel zu machen, aber das kann ich nicht entscheiden.»

Der Nationaltrainer erklärt, dass Rodriguez nicht in der Startelf stehen wird, da er zuletzt wegen einer Verletzung kaum gespielt hat. Freuler hingegen ist in Abwesenheit von Granit Xhaka (34) und Manuel Akanji (31) als Captain vorgesehen. «Einen schönen Zusatz zum Jubiläum» nennt es Freuler.

Akanji ist – wie auch Dan Ndoye (26) – wegen kleinerer Beschwerden vorzeitig abgereist. «Es macht keinen Sinn, angeschlagene Spieler einzusetzen», erklärt Yakin, der mehrere Änderungen ankündigt.

Yakin wünscht sich Vertragsverlängerung

In der Offensive dürften Winsley Boteli (20) und Alvyn Sanches (23) in der Startelf stehen. Für beide wäre es der erste Einsatz von Beginn an im Dress der A-Nati. In der Abwehr wird Nico Elvedi (30) spielen, wenn es sein Fitnesszustand erlaubt. Neben ihm kommen Eray Cömert (28) und Adrian Bajrami (24) als Akanji-Ersatz in Frage. Neuling Roggerio Nyakossi (22) wird indes nicht beginnen.

Und was ist mit dem im Sommer 2028 auslaufenden Vertrag des Nati-Trainers? «Wir hatten gute Gespräche und werden in den kommenden Tagen weitere führen. Ich habe meine Perspektive bekanntgegeben, es würde mich stolz machen, mit den Jungs weiterzumachen», so Yakin. «Über Begehrlichkeiten von aussen denke ich nicht nach. Für mich gibt es nur das Thema Schweizer Nati.»

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker: