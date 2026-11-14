70 Spiele hat Murat Yakin inzwischen als Nati-Trainer auf dem Konto. Mit der EM-Quali im kommenden Jahr wird er den Rekord von Vladimir Petkovic mit 78 Spielen knacken. Und danach? Yakins Vertrag läuft bis und mit EM 2028. Während man im Fussballbusiness bei erfolgreichen Spielern zu diesem Zeitpunkt längst über Vertragsverlängerungen verhandelt, scheint man beim Schweizerischen Fussballverband um Präsident Peter Knäbel und Chief Sports Officer Marinko Jurendic zuletzt noch zu zögern, wenn es um das Arbeitspapier von Yakin geht.

Für die kommenden Wochen sollen Gespräche und eine Analyse geplant sein. Was nach über fünf Jahren Amtszeit für Yakin spricht, was sein Team und sein Vorgesetzter sagen und welches die grössten Kritikpunkte sind.

Sportliche Bilanz

Für das Jahr 2026 hat Murat Yakin alle Ziele mit Bravour erreicht: Der historische Einzug in den WM-Viertelfinal und der Wiederaufstieg in der Nations League. Beim Punkteschnitt liegt Yakin zwar noch knapp hinter seinen Vorgängern Petkovic und Hitzfeld, doch wenn es um die Resultate an grossen Turnieren geht, darf man beim 52-Jährigen durchaus vom erfolgreichsten Nati-Trainer der Geschichte sprechen. In der fünfjährigen Amtszeit Yakins wird das Erreichen von Zielen zur Gewohnheit. Oder wie es sein Spieler Michel Aebischer ausdrückt: «2022 an der WM, 2024 an der EM und im letzten Sommer wieder an der WM – eigentlich ist es für ein Land wie die Schweiz nicht selbstverständlich, dass man immer die Gruppe übersteht. Es ist ein gutes Zeichen, dass das selbstverständlich geworden ist.» Der grösste Tiefpunkt unter Yakin liegt bereits vier Jahre zurück. Nachdem man sich in einer anspruchsvollen WM-Gruppe in Katar für die K.o.-Phase qualifiziert hatte, ging man im Achtelfinal gegen Portugal mit 1:6 unter. Auch der erstmalige Abstieg aus der Liga A der Nations League im Herbst 2024 wäre vermeidbar gewesen.

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Lernfähigkeit

«Es gibt immer wieder Trainer, die eine Nationalmannschaft wie einen Klub trainieren wollen. Aber das funktioniert nicht, dafür hast du zu wenig Zeit. Das musste zu Beginn auch Murat lernen», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami rückblickend über Yakins Anfangszeit. Es ist nicht das Einzige, was Yakin in den letzten fünf Jahren gelernt hat. Besonders viel Anerkennung bekommt er für den Umgang mit Captain Granit Xhaka. Nach anfänglichen Diskussionen über die richtige Position im Mittelfeld oder Rundumschläge aufgrund von Trainingsqualität nahm Yakin den 34-jährigen Basler mit ins Boot, zieht ihn heute bei Themen frühzeitig mit ein und fordert auch Entscheidungen ein. Wird Xhaka wieder einmal zur Reizfigur oder steht wegen gefälschten Impfzertifikaten im Mittelpunkt der Schlagzeilen, stärkt Yakin seinem Captain öffentlich den Rücken. Zu seiner Zeit als Klub-Trainer wurde Yakin vorgeworfen, dass er nicht mit Alpha-Tieren könne. Nun heisst es hinter vorgehaltener Hand auch mal, dass er Xhaka zu mächtig werden liess. Doch die Ergebnisse geben dem Nati-Trainer recht.

Standing beim Team

Die Zeiten, in denen die Spieler ihr Unverständnis oder gar Kritik direkt oder indirekt in der Öffentlichkeit platziert haben, gehören der Vergangenheit an. «Ich kann nur Positives sagen», so Vize-Captain Manuel Akanji. «Die Resultate sprechen für sich, wir spielen einen sehr guten Fussball und können mit den besten Mannschaften der Welt mithalten», sagt der Abwehrchef über die Entwicklung unter Yakin. «Wir haben unter Muri einen klaren Spielplan, eine klare Identität – wir als Mannschaft sind zufrieden mit ihm und Muri ist glaube ich auch zufrieden mit uns. Von mir aus kann es so weitergehen», sagt Michel Aebischer.

Das Urteil des Chefs

Der scheidende Nati-Direktor Pierluigi Tami war es, der im Sommer 2021 nach der Ära Petkovic auf die Idee kam, Murat Yakin vom Challenge-League-Coach in Schaffhausen zum Nati-Trainer zu machen. Einzig als die gezeigten Leistungen und Resultate bei der EM-Quali im Herbst 2023 ungenügend waren, kam das Verhältnis zwischen Tami und Yakin massiv ins Wanken. Wäre der damalige SFV-Präsident Dominique Blanc nicht gewesen, hätte die Zeit von Yakin als Nati-Trainer möglicherweise ein Ende gefunden. Drei Jahre später dürfte auch Tami froh sein, dass er sich damals nicht durchsetzen konnte. Bei seiner letzten Pressekonferenz am Montag sagt der Tessiner: «Heute ist er für mich einer der stärksten Nationaltrainer der Welt. Das gilt für die gesamte Arbeit, die er und sein Staff abliefern.»

Trainerteam

Murat Yakin mag das Gesicht und der finale Entscheidungsträger sein, doch in den fünf Jahren als Nati-Trainer hat der 52-Jährige auch einen sehr gut funktionierenden Staff zusammengebaut: Co-Trainer Davide Callà, Chefanalyst Kevin Ehmes, Goalietrainer Patrick Foletti und Athletikcoach Eduardo Parra Garcia. Die Kompetenzen sind klar verteilt, das Verhältnis kollegial und das Vertrauen sowie die Loyalität untereinander gross. An grossen Turnieren wird bis in die Nacht an Ideen und Taktiken getüftelt. Ein Ergebnis daraus: Das taktische Meisterstück mit Michel Aebischer im linken Mittelfeld gegen Ungarn beim EM-Auftakt 2024 in Köln. Ob Erfolg oder Misserfolg, im Trainerteam scheint kaum ein Blatt Papier zwischen die einzelnen Personen zu passen. Ein Beispiel: Obwohl das Interesse von Klubs an Ehmes riesig ist, bleibt der Staff zusammen – das spricht für die Atmosphäre im Trainerstab.

Arbeitsethos

Seit Beginn seiner Trainerkarriere wird Yakin von einem Image begleitet, dass er bequem oder gar faul sei. Diesem hat er stets vehement widersprochen, doch auch bei den Personen im schweizerischen Fussball, die gegenüber Yakin kritischer eingestellt sind, fallen nicht selten genau jene Wortbeschreibungen. Etwa wenn es um den Besuch von Nati-Spielern im Ausland gegangen ist oder um die Bereitschaft, mit abwanderungswilligen Doppelbürgern zu kommunizieren.

Kommunikation

Auch beim Thema Kommunikation gibt es kritische Töne aus gewissen Kreisen beim SFV. Dass sich Murat Yakin mal in einer Pressekonferenz widerspricht oder während einer Aussage abdriftet, ist für einzelne Journalisten zum Running Gag geworden. Nicht alle sind damit glücklich.

Aussendarstellung

Kaum ein Trainer der Nati war in der Vergangenheit so offen gegenüber Medien- und Sponsoringterminen. Im Ausland sorgt Yakin von Turnier zu Turnier mit seinem Auftreten für regelrechte Hypes. Während der EM 2024 in Deutschland wurde er von der New York Times als Sexsymbol ausgerufen. An der WM in Nordamerika wurde er mit seinem Kleidungsstil in den US-Medien als perfekter Bösewicht betitelt – und fand vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere gegen Argentinien im WM-Viertelfinal noch Zeit, um mit einer Late-Night-Show im US-Fernsehen darüber zu scherzen. Es sind jene Beispiele, die auch dafür sorgen, dass seit Jahren bei der inzwischen traditionellen Yakin-Ehrenrunde vor den Spielen auf den Rängen stets applaudiert wird. Ein Gewinn für den SFV.

Umbruch-Fähigkeit

An der WM in Nordamerika stellte die Nati eines der ältesten Teams des Turniers. Junge Spieler haben bei Yakin generell einen schweren Stand, geschenkt wird ihnen nichts – von grossen Hypes um Spieler wie Alvyn Sanches oder Winsley Boteli will er nichts wissen und lässt sich erst recht nicht davon treiben. Für ihn zählt nur die Leistung – vor allem jene im Training bei der Nati. Die einen sagen, Yakin lasse die jungen Spieler schmoren, bis er nicht mehr drumherum komme, sie spielen zu lassen. Andere sagen, dass er mit dieser harten Hand dafür sorgt, dass Spieler auf dem Boden bleiben und sich ihre Plätze richtig verdienen. Positive Beispiele dafür gibts genug mit Johan Manzambi oder Fabian Rieder. Yakin zeigt mit der Express-Integration von den Aussenverteidigern Zachary Athekame und Sascha Britschgi zuletzt aber auch, dass er anders kann. Ein wichtiges Argument, wenn man bedenkt, dass der Kern der Mannschaft um Xhaka, Freuler und Akanji 30 oder deutlich älter ist.