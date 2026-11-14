Selten war Yakin so glücklich über eine Nullnummer

Gegen den Abwehrbeton und die Kälte Sloweniens fährt die Schweiz ein 0:0 ein und steigt damit wieder in die Liga A der Nations League auf. Trainer Murat Yakin ist sehr zufrieden mit dem torlosen Unentschieden und kündigt Wechsel für das letzte Spiel vom Montag an.

«Flach spielen und hoch gewinnen», kündigte Murat Yakin am Donnerstag vor dem Spiel gegen Slowenien an. Das Fazit nach dem 0:0 in Maribor klingt dann etwas anders: «Es ist wichtig, dass wir zu null gespielt und den Punkt eingefahren haben, das haben wir souverän gemacht», so Yakin. Mit diesem Unentschieden hat sich die Nati den Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League gesichert. «Der Druck war da, die Erwartungshaltung an die Kampagne riesig, aber wir haben es durchgezogen. Ich bin happy und stolz!»

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Yakin hatte eigentlich damit gerechnet, dass von den Slowenen etwas mehr kommt, um noch die kleine Chance auf einen möglichen Gruppensieg zu wahren. «Es hat mich überrascht, aber ich war auch nicht böse, dass sie am Schluss nicht mehr alles reingeworfen haben.»

«Haben so viel gemacht, wie es gebraucht hat»

Vielmehr rührten die Slowenen wie schon vor einem Jahr in der WM-Quali vor heimischem Publikum den Beton an. «Teilweise waren zehn Spieler im eigenen Strafraum», so Yakin. Sein Schützling Michel Aebischer bringt die Leistung der Schweizer sehr gut auf den Punkt: «Wir haben so viel gemacht, wie es gebraucht hat. Auch das zeichnet eine Mannschaft aus.» Er sei insgesamt zufrieden und so sieht es auch Goalie Gregor Kobel. «Kein einfacher Match, waren offensiv nicht so zwingend wie in den letzten Spielen. Aber: Spiel kontrolliert, Null gehalten, Ziel erreicht.»

Neben der slowenischen Abwehrmauer war auch die Kälte eine Herausforderung für die Spieler. Besonders als das Schiedsrichter-Quartett wenige Minuten nach Anpfiff Funkprobleme untereinander und mit dem VAR bekundet hatte. «Es war doch sehr kalt, als wir dort mehrere Minuten rumgestanden sind», sagt Aebischer. Und Gregor Kobel verrät, wie er sich bei Temperaturen zwischen null und drei Grad die Finger warmgehalten hat. «Ich habe bei den Handschuhen eine Öffnung, wo ich reinblasen kann.»

Winkt das Startelf-Debüt für Alvyn Sanches?

Möglich, dass Gregor Kobel beim Nati-Jahresabschluss am Montag gegen Schottland aussetzen wird mit Blick auf sein intensives Programm mit Borussia Dortmund in den kommenden Wochen. Auch Yakin kündigt an: «Es gab Gespräche mit den Klubs, dass der eine oder andere geschont wird beim Aufstieg – die komplette Elf werde ich aber nicht auswechseln.»

Bei einem Spieler, der in Slowenien gar nicht zum Zuge gekommen ist, könnte allerdings das Startelf-Debüt für die Nati winken, wie Yakin verrät. Dabei handelt es sich um Alvyn Sanches. «Es gibt eine Chance, dass er beginnt.»