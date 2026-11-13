Trotz vielen Nebengeräuschen marschiert die Schweizer Nati souverän zurück in die Liga A der Nations League. Damit hat Murat Yakin das nächste seiner Ziele erreicht – und der Verband sollte sich jetzt mit seiner Zukunft beschäftigen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.

Tobias Wedermann Fussballchef

Fünf Spiele, vier Siege, elf Tore. Die Nati hat geliefert. Sich nicht auf der historischen WM ausgeruht, gegen vermeintlich kleine Gegner unter teils schwierigen Bedingungen nichts anbrennen lassen. Wer diese Bilanz mit dem Hinweis auf die Qualität der Gegner in Liga B wegwischt, macht es sich zu einfach. Genau solche Nationen haben der Schweiz in der Vergangenheit Mühe bereitet. Diesmal nicht. Trotz ganz viel Stoff für Nebengeräusche.

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Kein Xhaka? Kein Embolo? Kein Manzambi? Schmerzhafte Ausfälle, ja. Ein Problem? Nein. Diese Mannschaft lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie wächst, entwickelt sich weiter, verteilt Verantwortung auf mehr Schultern. Wie eine grosse Fussballnation. Nun gehört sie auch in der Nations League wieder in die Liga A.

Yakins Vertrag biegt auf die Zielgerade ein

Die Baumeister dieses Erfolgs sind Murat Yakin und sein Staff. Der Schweizerische Fussballverband um Präsident Peter Knäbel und Sport-Boss Marinko Jurendic ist jetzt gefordert. Denn nun beginnt der Yakin-Poker. Der Vertrag des Nati-Coaches biegt mit der kommenden EM-Kampagne auf die Zielgerade ein. Dessen Leistungen in den letzten Jahren werden auch anderen Nationen mit grossem Portemonnaie und dem Wunsch nach einer ruhigen Hand am Ruder nicht entgangen sein. Und so geht es nun darum, die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen – über 2028 hinaus. Wenn der SFV weiter auf Yakin vertrauen will, wird er ihm das zeigen müssen.