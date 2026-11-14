Das steckt hinter dem 20-Sekunden-Einsatz von Rodriguez

Fünf Einwechslungen nimmt Murat Yakin bei der Nullnummer gegen Slowenien vor. Zwei davon bringen eine besondere Geschichte mit sich.

Den wenigsten Schweizern wird das 0:0 gegen Slowenien in besonderer Erinnerung bleiben. Anders sieht das bei Samuel Ballet (25) aus. Der Flügelspieler wird in Maribor in der 87. Minute für Dan Ndoye (26) eingewechselt und kommt so zu seinem allerersten Länderspiel. «Ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Das wollte ich schon so lange», sagt der Debütant nach seinem Kurzeinsatz.

1:38 Ballet über Nati-Debüt: «Traum, der in Erfüllung geht – gespannt was die Zukunft bringt»

In den wenigen verbleibenden Minuten kann aber auch Ballet keine grossen Akzente mehr setzen. «Wir wussten, dass sie hinten rein stehen werden. Für einen Offensivspieler ist das immer schwierig, wenn man nur wenig Raum hat. Ich habe probiert, was ich kann», fasst der Berner zusammen.

Mutter und Schwester bekommen Nati-Trikot

Unter der Woche hatte Ballet erzählt, dass er nach dem Aufgebot von Murat Yakin (52) als Erstes seine Mutter und seine Schwester angerufen habe. Nun sollen beide auch eines seiner ersten Nati-Trikots erhalten. «Ich habe gehört, dass ich heute zwei und am Montag nochmal zwei mit nach Hause nehmen darf», so Ballet. «Ich weiss schon, an wen ich sie verteilen werde. Meine Mutter und meine Schwester bekommen sicher je eins.»

Das eine oder andere Trikot verschenkt hat in seinen über 15 Nati-Jahren auch Ricardo Rodriguez (34). Nachdem der Linksverteidiger aufgrund eines Sehnenrisses zuletzt Mitte Oktober für seinen Klub Torino auf dem Platz gestanden hatte, gibt Yakin gegen Slowenien hinten links Sascha Britschgi (20) den Vorzug. Ganz ohne Einsatz bleibt Rodriguez aber nicht. Unmittelbar vor Abpfiff wird er für Fabian Rieder (24) eingewechselt.

Rodriguez winkt historische Marke

Handgestoppte 20 Sekunden – wenn überhaupt – steht der Zürcher auf dem Feld, als Schiedsrichter Vergoote die Partie beendet. Für Rodriguez hat die Einwechslung trotzdem eine besondere Bedeutung. Er steht damit neu bei 149 Einsätzen für die Schweiz und kann in St. Gallen gegen Schottland als erst zweiter Nati-Spieler nach Granit Xhaka (34) die historische Marke von 150 Länderspielen erreichen.

«Ich wollte ihm noch ein Geschenk machen», erklärt Yakin die späte Einwechslung. Seine Mannschaft habe das Spiel zu diesem Zeitpunkt komplett unter Kontrolle gehabt und auch das Resultat habe aus Schweizer Sicht gestimmt. «Er ist ein verdienstvoller Spieler, der bald eine unglaubliche Marke erreichen kann. Wenn sich so wie heute die Gelegenheit ergibt, ist es klar, dass ich ihm diesen Gefallen mache.»

Nachdem die Nati dank des Unentschiedens in Slowenien den Aufstieg in die Liga A vorzeitig klargemacht hat, könnte schon am Montag der nächste Gefallen folgen.