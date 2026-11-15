Wer Remo Freuler bei der WM-Premiere vor acht Jahren erlebte, wäre nicht auf die Idee gekommen, dass jemals ein Jubiläum von 100 Länderspielen anstehen würde. Keine Turnier-Sekunde setzte Vladimir Petkovic auf den damaligen Antreiber von Atalanta. Freuler spielte keine Rolle, fand mit seiner introvertierten Art in der SFV-Auswahl nahezu nicht statt. Im Verein längst überdurchschnittlich geschätzt, in der Nationalmannschaft und von den meisten Schweizer Beobachtern übersehen.

Tempi passati, Freuler ist inzwischen zu einem kongenialen Partner von Captain Granit Xhaka aufgestiegen: verlässlich, belastbar, unverzichtbar. Der 34-Jährige wird von niemandem mehr unterschätzt. Im Gegenteil: «Remo macht praktisch alles richtig auf dem Platz, er spielt und denkt für die Mannschaft. Er weiss schon zwei, drei Schritte im Voraus, was er machen muss», adelt Murat Yakin seine Schlüsselfigur.

Die harte Hinwiler Schule

Ende der Neunzigerjahre geht Remo Freuler durch die harte Hinwiler Schule. Beim lokalen Verein im Bezirkshauptort steht ein staubtrockener Sandplatz im Zentrum des damaligen Trainingsbetriebs. Zusammen mit seinem älteren Bruder Dario lässt sich Remo von den garstigen Bedingungen keinesfalls aufhalten: Der Knirps, den alle nur Mini nennen und der bis zu den C-Junioren vorwiegend gegen ältere Kinder spielt, wuselt und kickt, als gäbe es kein Morgen mehr.

Dass der Jüngere der beiden Freuler-Brüder eine derart beeindruckende Karriere machen würde, hätte einer seiner ersten Förderer nicht auf Anhieb für möglich gehalten. «Im Sandhaufen muss man nicht auf einen Spieler wetten – der Weg an die Spitze ist im Normalfall nicht vorhersehbar. Natürlich sieht man, ob einer gut ist, aber es kann danach noch so viel passieren», sagt Heinz Russheim zum Blick-Reporter. Der Ex-Leiter der FCZ-Nachwuchsabteilung kennt den Zürcher Oberländer seit bald drei Jahrzehnten. «Als Kind spielte Remo immer Stürmer oder hinter den Spitzen.»

Nach dem Sprung in den Profi-Fussball ist längst nicht alles stromlinienförmig verlaufen. «Remo hatte schwierige Phasen. Teilweise war es eine Gratwanderung», blickt Experte Russheim auf Freulers Entwicklung zum bald 100-fachen Schweizer Nationalspieler zurück. Er denkt dabei vor allem an den temporären Bruch nach dem Super-League-Debüt mit GC im Alter von 18; Freuler wurde von den Hoppers abgestuft und bewältigte beim FC Winterthur eine zweijährige Ochsentour in der Challenge League. Im Winter 2014 stellt Freuler die Weichen neu: Unter dem damaligen Coach Carlos Bernegger gelingt ihm beim FC Luzern der Durchbruch in der obersten Liga.

Freulers Gasperini-Hommage

Sein sportlich wertvollster Entscheid ist der Transfer in die Serie A. Beim märchenhaften Aufstieg Atalantas an die erweiterte Spitze des italienischen Klub-Fussballs spielte Freuler eine Schlüsselrolle. Er verpasste kaum eine Minute und orchestrierte das Mittelfeld im ganz grossen und nahezu fehlerfreien Stil; sein Marktwert überschritt vorübergehend die 23-Millionen-Schwelle. Vergessen hat ihn bei Atalanta niemand. Die Tifoseria verehrt den zuverlässigen Schweizer noch heute mit Banderolen. Über 300 Serie-A-Spiele stehen auf seiner Visitenkarte – das Gros davon für La Dea.

Freuler hat auch im Nachgang immer wieder betont, wie sehr er in Bergamo gereift sei, wie sehr er seine Persönlichkeit in der Lombardei geschärft habe, wie spürbar er auf dem Feld an Format zugelegt habe. Mit einem Namen verbindet der 34-Jährige sogar Aussergewöhnliches: mit Gian Piero Gasperini, während 254 Partien sein Chef an der Seitenlinie. «Ihm habe ich fast alles zu verdanken», würdigte er seinen Ex-Coach in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport. «Er hat mich zu einem internationalen und taktisch reifen Mittelfeldspieler gemacht.» Er habe unter ihm gelernt, die kollektive Entwicklung über persönliche Eitelkeiten zu stellen.