Das Nati-Kader schrumpft weiter. Nun verlässt auch Manuel Akanji vor dem letzten Nations-League-Spiel die Mannschaft.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Samstag ist Dan Ndoye im Rahmen der Belastungssteuerung und in Absprache mit seinem Klub Nottingham Forest aus dem Nati-Camp abgereist, nun verlässt der nächste Spieler die Mannschaft. Wie der Schweizerische Fussballverband am Sonntagmittag mitteilt, wird auch Manuel Akanji (31) beim abschliessenden Spiel am Montag gegen Schottland (20.45 Uhr) nicht mehr dabei sein.

Der Verteidiger, der in Abwesenheit von Granit Xhaka die Captainbinde getragen hat, reist aufgrund leichter körperlicher Beschwerden ab. Mehr Details werden nicht verraten. Wer kommt nun zum Handkuss und führt die Mannschaft als Captain aufs Feld? Infrage kommen Breel Embolo oder einer der beiden Jubilare Ricardo Rodriguez und Remo Freuler. Die beiden bestreiten ihr 150. respektive 100. Länderspiel.