Ndoye als erster da, Rodriguez' Flug verspätet

Die Nati-Stars versammeln sich erstmals in diesem Jahr im Rahmen der WM-Qualifikation. Am Freitag startet die Kampagne gegen den Kosovo, in einer Woche gehts mit dem Spiel gegen Slowenien weiter. Am Montag treffen die Spieler in Basel ein und werden am Montagnachmittag auf dem Campus des FC Basel ein erstes Training absolvieren. Dan Ndoye (24), der in diesem Sommer von Bologna zu Nottingham wechselte, ist um kurz nach 13 Uhr der erste Spieler, der erscheint.

1/28 Cedric Itten wird von seiner Frau Nina ins Nati-Camp gefahren. Foto: Toto Marti

Auch Cedric Itten (28) hat im Sommer gewechselt, er stürmt neu für Fortuna Düsseldorf. Zum Zusammenzug wird er von seiner Frau Nina gebracht, die beiden haben in diesem Sommer geheiratet. Ruben Vargas (27) wird derweil von seinem Bruder chauffiert. Einige Spieler werden verspätet einrücken, allerdings aus verschiedenen Gründen. Während der Flug von Ricardo Rodriguez (33) aus Spanien verspätet ist, wird Fabian Rieder (23) erst am Abend im deutschen Horben (Nati bereitet sich dort vor) sein, da er sich noch in Vertragsverhandlungen befindet. Es steht ein Wechsel zum FC Augsburg bevor. Rodriguez sollte es aber rechtzeitig zum Training am Montagnachmittag schaffen.

Auch Breel Embolo (28) wird womöglich verspätet eintreffen, hierzu gibts an der Pressekonferenz um 15.10 Uhr (im Blick-Liveticker) aber weitere Informationen.