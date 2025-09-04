DE
Hier rücken Xhaka, Akanji und Co. ins Nati-Camp ein
In Basel angekommen:Hier rücken Xhaka, Akanji und Co. ins Nati-Camp ein

Nati-News auf dem Weg zur WM 2026 im Ticker
Top-Schiri leitet Quali-Auftakt gegen Kosovo

Das Jahr 2025 startet für die Nati mit Testspielen, ab September bestreitet sie dann die WM-Quali. Mit dem Newsticker bleibst du immer am Ball.
Publiziert: 09:00 Uhr
|
Aktualisiert: 09:08 Uhr
Kommentieren
Nati-Programm 2025

21. März in Belfast: Nordirland – Schweiz 1:1 (Testspiel)
25. März in St. Gallen: Schweiz – Luxemburg 3:1 (Testspiel)
7. Juni in Salt Lake City: Mexiko – Schweiz 2:4 (Testspiel)
11. Juni, 2.07 Uhr (Nashville): USA – Schweiz 0:4 (Testspiel)
5. September, 20.45 Uhr (Basel): Schweiz – Kosovo (WM-Quali)
8. September, 20.45 Uhr (Basel): Schweiz – Slowenien (WM-Quali)
10. Oktober, 20.45 Uhr: Schweden – Schweiz (WM-Quali)
13. Oktober, 20.45 Uhr: Slowenien – Schweiz (WM-Quali)
15. November, 20.45 Uhr (Genf): Schweiz – Schweden (WM-Quali)
18. November, 20.45 Uhr: Kosovo – Schweiz (WM-Quali)

09:02 Uhr

Top-Schiri leitet Schweiz gegen Kosovo

Der WM-Quali-Auftakt der Nati gegen den Kosovo am Freitag in Basel (20.45 Uhr) wird von Szymon Marciniak (44) geleitet. Der Pole gilt als einer der besten seines Fachs.

2022 leitete er den WM-Final zwischen Argentinien und Frankreich in Doha, 2023 den Champions-League-Final zwischen Manchester City und Inter. Auch die Nati hat gute Erinnerungen an Marciniak. An der EM 2024 pfiff er den Achtelfinal zwischen der Schweiz und Italien (2:0) in Berlin.

Szymon Marciniak leitet das Nati-Spiel am Freitag.
Foto: ISI Photos via Getty Images
03.09.2025, 21:58 Uhr

Fan-Marsch vor Kosovo-Knüller

Der SFV hatte bereits angekündigt, dass die Fussball-Euphorie rund um die Heim-EM der Frauen auch fürs Männerteam genutzt werden soll – in der Form eines Fan-Marsches. Wie angekündigt ist dieser nicht von der gleichen Grösse und erstreckt sich über rund 1,5 Kilometer. Treffpunkt ist ab 17 Uhr beim Pub «Das Viertel», bevor ab 18.30 Uhr der ca. 20-minütige Weg in Richtung St. Jakobspark zurückgelegt wird.

Ganz so wie an der Heim-EM (Foto aus Bern) wird der Fan-Marsch am Freitag wohl nicht aussehen.
Foto: keystone-sda.ch
03.09.2025, 20:46 Uhr

Kosovo-Spiel bereits ausverkauft – erst 8000 Tickets für Slowenien abgesetzt

Wenig überraschend ist der St.-Jakob-Park beim Duell gegen den Kosovo bereits im Voraus komplett ausverkauft. Wie schon beim EM-Quali-Spiel im November 2023 ist es gut möglich, dass ein grosser Anteil der Fans im Joggeli das Gästeteam anfeuern wird. Für das zweite WM-Quali-Heimspiel gegen Slowenien am Montag ist – Stand heute – noch nicht mit der ganz grossen Schweizer Stimmung zu rechnen. Erst rund 8000 der möglichen 33’996 Tickets wurden bis anhin verkauft.

Ein kleiner Fauxpas auf der Website des Schweizerischen Fussballverbands hilft beim Ticketverkauf für das Slowenien-Spiel ebenfalls nicht: Ruft man die am 7. August veröffentlichten Ticketinformationen zum Spiel auf, landet man beim Ticketing-Link auf einer nicht existierenden Seite, da immer noch das letzte Heimspiel im März gegen Luxemburg verlinkt ist.

Am kommenden Freitag wird es in Basel wohl ähnlich stimmungsvoll zu und hergehen wie beim letzten Duell im November 2023.
Foto: Toto Marti
02.09.2025, 16:56 Uhr

Nati komplett: Akanji rückt nach Inter-Transfer ein

Nach dem turbulenten Montag, als einige Spieler wegen Transfers noch fehlten oder sogar wieder abreisten, ist die Nati seit dem frühen Dienstagnachmittag komplett. Als Letzter rückte Manuel Akanji (30) ein, der nach seinem​ Last-Minute-Transfer von ManCity zu Inter​ von Mailand via Basel im Camp in Horben im Breisgau eintraf. Auch im ersten Training am späten Nachmittag im Dreisamstadion in Freiburg waren alle 23 Spieler an Bord.

Manuel Akanji rückte am Montag in die Nati ein, bevor er sich kurz für seinen Transfer zu Inter nach Mailand verabschiedete.
Foto: Toto Marti
02.09.2025, 12:33 Uhr

Emsiges Treiben in der Idylle

Die Nati hat sich zwecks Vorbereitung auf den Quali-Start am Freitag in Basel gegen den Kosovo im deutschen Horben, im Hochschwarzwald, einquartiert. Doch im idyllischen Dorf im Breisgau unweit der Stadt Freiburg herrscht am Dienstag emsiges Treiben. Denn für die Hauptsponsoren des Verbandes sind für Xhaka, Kobel und Co. Shootings anberaumt, was aufgrund der kurzfristigen Verschiebung des Trainings auf den Nachmittag einigen Koordinationsaufwand der SFV-Crew erforderte.

Die Nati bereitet sich auf den Auftakt in der WM-Quali gegen den Kosovo vor.
Foto: Toto Marti
01.09.2025, 14:37 Uhr

Ndoye als erster da, Rodriguez' Flug verspätet

Die Nati-Stars versammeln sich erstmals in diesem Jahr im Rahmen der WM-Qualifikation. Am Freitag startet die Kampagne gegen den Kosovo, in einer Woche gehts mit dem Spiel gegen Slowenien weiter. Am Montag treffen die Spieler in Basel ein und werden am Montagnachmittag auf dem Campus des FC Basel ein erstes Training absolvieren. Dan Ndoye (24), der in diesem Sommer von Bologna zu Nottingham wechselte, ist um kurz nach 13 Uhr der erste Spieler, der erscheint.

1/28
Cedric Itten wird von seiner Frau Nina ins Nati-Camp gefahren.
Foto: Toto Marti

Auch Cedric Itten (28) hat im Sommer gewechselt, er stürmt neu für Fortuna Düsseldorf. Zum Zusammenzug wird er von seiner Frau Nina gebracht, die beiden haben in diesem Sommer geheiratet. Ruben Vargas (27) wird derweil von seinem Bruder chauffiert. Einige Spieler werden verspätet einrücken, allerdings aus verschiedenen Gründen. Während der Flug von Ricardo Rodriguez (33) aus Spanien verspätet ist, wird Fabian Rieder (23) erst am Abend im deutschen Horben (Nati bereitet sich dort vor) sein, da er sich noch in Vertragsverhandlungen befindet. Es steht ein Wechsel zum FC Augsburg bevor. Rodriguez sollte es aber rechtzeitig zum Training am Montagnachmittag schaffen.

Auch Breel Embolo (28) wird womöglich verspätet eintreffen, hierzu gibts an der Pressekonferenz um 15.10 Uhr (im Blick-Liveticker) aber weitere Informationen.

01.09.2025, 13:30 Uhr

SFV-Präsident Knäbel nicht an Nati-PK

Wie der SFV informiert, wird der frisch gewählte Präsident Peter Knäbel nicht an der Pressekonferenz am Montagnachmittag (ab ca. 15.10 Uhr live auf Blick im Stream) vor dem Auftakt in die WM-Quali der Nati teilnehmen. Grund ist der Gesundheitszustand seines Vaters. Stattdessen wird nur Nati-Direktor Pierluigi Tami vor die Medien treten.

Fehlt an der Pressekonferenz vor dem Start in die WM-QualI: SFV-Präsident Peter Knäbel.
Foto: keystone-sda.ch
01.09.2025, 10:08 Uhr

Loretz rückt anstelle von Mvogo ein – Rieder mit Verspätung

Kurzfristige Änderung im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft: Statt Yvon Mvogo, der als Nummer 3 hinter Gregor Kobel und Marvin Keller vorgesehen war, rückt Luzern-Keeper Pascal Loretz ins Nati-Camp ein.

Der Grund laut SFV: Mvogo konzentriert sich nach Absprache mit Coach Murat Yakin und dem technischen Staff auf seine Klubsuche und wird wegen «aktueller Vertragsverhandlungen» nicht am Zusammenzug teilnehmen.

Nur wenige Minuten danach gibt sein bisheriger Klub Lorient bekannt, dass Mvogo seinen Vertrag verlängert hat. Ende Juni hatte der Keeper seinen Vertrag noch auslaufen lassen, um sich eine neue Herausforderung zu suchen – bleibt dem Klub aus der Bretagne jetzt allerdings doch erhalten.

Fehlt wegen Vertragsverhandlungen im Nati-Camp.
Foto: Toto Marti

Nur mit etwas Verspätung wird Fabian Rieder in die Nati einrücken. Er wird wegen seines bevorstehenden Wechsels zum FC Augsburg erst am Montagabend in Horben erwartet.

12.06.2025, 08:45 Uhr

Nati-Stars schauen sich NBA-Spiel an

Nach den beiden Testspielen gegen Mexiko und die USA gehts für die meisten Nati-Stars in die Ferien. Lucas Blondel (27, Boca Juniors), Gregor Kobel (27, BVB) und Manuel Akanji (29, ManCity) bleiben aber noch etwas länger in den Staaten – sie stehen bei der Klub-WM im Einsatz.

Bevor das Turnier startet, lassen es sich Kobel und Akanji noch etwas gutgehen: Die beiden besuchen gemeinsam ein Spiel der NBA Finals – sie schauen sich das Duell der Indiana Pacers gegen die Oklahoma City Thunder (116:107) live im Stadion an.

10.06.2025, 18:36 Uhr

Rund 17’000 Tickets verkauft

Mit 30'000 Plätzen ist der Geodis Park in Nashville das grösste, reine Fußballstadion der USA und ebenfalls Austragungsstätte der Klub-WM. Das US-Nationalteam spielt erst zum zweiten Mal seit der Eröffnung 2022 in diesem Stadion, in dem gegen die Schweizer Nati rund 17’000 Fans erwartet werden.

Wird gegen die Schweiz immerhin mehr als zur Hälfte gefüllt sein: der Geodis Park in Nashville.
Foto: keystone-sda.ch
10.06.2025, 14:08 Uhr

Nati trinkt neu aus Hygiene-Flaschen

Die Nati-Stars trinken auf ihrem US-Trip aus neuen Trinkflaschen. Mit einer speziellen Düse auf der Flasche ermöglicht sie den Spielern aus der Flasche zu trinken, ohne dass der Mund die Düse berühren muss. Man legt das Kinn auf eine Kinnstütze, öffnet den Mund und drückt die Flasche. Die Einführung der Hygiene-Flaschen sei ein Wunsch der Ernährungsberater geschehen. 

In der Praxis überzeugen die neuen Flaschen noch nicht restlos: Während der Woche sind immer wieder Nati-Spieler zu sehen, die sich die Flüssigkeit ins Gesicht oder aufs Leibchen spritzen – besonders bei den isotonischen Getränken nicht besonders angenehm. 

Hat den Dreh raus: Breel Embolo mit der neuen Trinkflasche.
Foto: Toto Marti
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Luxemburg
Luxemburg
0
0
0
1
Nordirland
Nordirland
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bulgarien
Bulgarien
0
0
0
1
Georgien
Georgien
0
0
0
1
Spanien
Spanien
0
0
0
1
Türkei
Türkei
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
4
0
7
2
Niederlande
Niederlande
2
10
6
3
Polen
Polen
3
2
6
4
Litauen
Litauen
3
-1
2
5
Malta
Malta
4
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
2
Wales
Wales
4
4
7
3
Belgien
Belgien
2
1
4
4
Kasachstan
Kasachstan
3
-1
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
