Nati-Stürmer reist verletzt ab

15:21 Uhr

Zeqiri reist verletzt ab

Die Nati verliert kurz vor dem Testspiel gegen Luxemburg einen Stürmer. Wie der SFV am Dienstag vermeldet, fällt Andi Zeqiri (25) aufgrund von muskulären Beschwerden aus und reist zu seinem Klub Standard Lüttich zurück. Bitter für Zeqiri: Wie Blick weiss, wäre er am Dienstagabend in der Startelf gestanden. Jetzt spielt ziemlich sicher wie schon am Freitag Breel Embolo (28).